23 ноября 2018 года

В водах Лабрадора измельчал краб

У берегов канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор до 80% краба-стригуна опилио оказалось меньше разрешенного для промысла размера. По мнению биологов, причиной стала чрезмерная промысловая нагрузка.

Продолжение крупномасштабной добычи опилио может привести к генетическим изменениям в популяции или уменьшить ее репродуктивную способность, считают ученые.

Новое исследование провели биологи Министерства рыболовства и океанов Канады, сообщает портал телерадиовещательной корпорации CBC. Специалисты установили, что из-за промысла популяция потеряла слишком много крупных самцов. В результате мелкие особи перестали расти: им просто нет для этого необходимости при отсутствии крупных соперников. Но по правилам ловить можно только самцов с шириной панциря от 95 мм,

Исследователи предполагают, что эта новость может шокировать рыбопромышленников. Краболовы даже не подозревают о сложившейся ситуации, так как разрешенные ловушки такого размера, что в них попадаются только крупные особи. А ученые специально воспользовалась ловушками помельче, чтобы увидеть картину полностью, сообщает корреспондент Fishnews.

В министерстве надеются, что изменение подхода к управлению промыслом опилио улучшит ситуацию. По мнению специалистов, если сокращение размера крабов связано со снижением конкуренции в популяции, эту конкуренцию нужно просто восстановить.

Мнение ученых подтверждает положительный опыт работы с популяцией краба-стригуна у южного побережья провинции. Там снижением интенсивности промысла удалось добиться увеличения размера и повлиять на зрелость самцов. При этом процесс восстановления начался через два-три года.

Fishnews