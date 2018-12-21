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В Свердловской области открыли новый научно-производственный участок для восстановления популяций нельмы, тайменя и хариуса. Фото пресс-службы Госрыбцентра

На Урале появились новые «ясли» для ценной рыбы

В Свердловской области Госрыбцентр открыл научно-производственный участок «Козинский» для восстановления популяций нельмы, тайменя и хариуса. Там будут формировать ремонтно-маточные стада для искусственного воспроизводства.

Научные сотрудники разработают методические основы разведения лососевых, хариусовых и сиговых видов рыб, их рационы из искусственных комбикормов, сообщили Fishnews в Госрыбцентре. Специалисты подберут оптимальную рецептуру кормов с учетом влияния на пищеварительную и репродуктивную системы.

На акватории Козинского водохранилища разместили линию на четыре садка общей площадью 256 кв. м. На прилегающей к водоему территории организована научно-производственная база. В конце октября с другого участка Госрыбцентра сюда завезли двухлетков муксуна, нельмы и чира – более 18 тыс. экземпляров.

На втором этапе планируется увеличение производственных площадей, в том числе садковых линий; расширение видового состава выращиваемых водных биоресурсов, в первую очередь - создание ремонтно-маточного стада тайменя и хариуса. Также будет построен многопрофильный экспериментальный инкубационный цех.

Fishnews

  • В Свердловской области открыли новый научно-производственный участок для восстановления популяций нельмы, тайменя и хариуса. Фото пресс-службы Госрыбцентра
  • На акватории Козинского водохранилища разместили линию на четыре садка общей площадью 256 кв. м. Фото пресс-службы Госрыбцентра
  • На акватории Козинского водохранилища разместили линию на четыре садка общей площадью 256 кв. м. Фото пресс-службы Госрыбцентра
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