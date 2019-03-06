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Для доставки рыбы будут использовать атомный лихтеровоз «Севморпуть». Фото пресс-службы Росрыболовства

Рыбу приглашают на Севморпуть

Модернизацию атомного лихтеровоза-контейнеровоза «Севморпуть» планируют завершить к концу июня. На текущий год наметили как минимум два «рыбных» рейса, от компаний ждут информации об ожидаемых объемах поставок.

В Росрыболовстве межведомственная рабочая группа рассмотрела вопросы доставки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы страны по Северному морскому пути, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Заседание провел заместитель руководителя федерального агентства Петр Савчук.

В рабочую группу входят представители ФАР и других заинтересованных ведомств, дирекции Северного морского пути Росатома, Росатомфлота, рыбопромышленных и профильных ассоциаций. Специалисты обсудили вопросы, связанные с планированием работы атомного лихтеровоза «Севморпуть», который предлагается использовать для доставки рыбной продукции. Другой темой заседания стало развитие портовых мощностей Севера и Дальнего Востока для увеличения объема рыбопромышленных грузов. «Развитие транспортировки продукции по Севморпути позволит сократить сроки, при этом стоимость доставки будет ниже, чем по железной дороге или автотранспортом», – заявил Петр Савчук.

Представители дирекции СМП Росатома рассказали, что модернизация атомного контейнеровоза-лихтеровоза «Севморпуть» завершится к 30 июня 2019 г. Ожидается, что 1 августа «Севморпуть» прибудет в порт Петропавловска-Камчатского для приемки грузов. На текущий год рабочая группа предложила наметить как минимум два «рыбных» рейса лихтеровоза. В ближайшее время ФГУП «Атомфлот», входящее в Росатом, представит данные о стоимости услуг.

От рыбопромышленников ждут информации об ожидаемых объемах поставок, чтобы спланировать рейсы. «Мы должны сформировать план мероприятий до 30 марта. Коллеги из «Атомфлота» предоставят нам предложения по ценообразованию, и до 15 апреля нужно обсудить с рыбаками вопросы грузооборота», – поставил задачи замглавы Росрыболовства.

В настоящее время как основной пункт загрузки рассматривается терминал «Сероглазка» в Петропавловске-Камчатском, а в качестве пунктов назначения – порты Архангельска и Усть-Луги (Ленинградская область). Проект транспортировки рыбы Северным морским путем уже получил поддержку Морской коллегии при Правительстве РФ.

Fishnews

  • Для доставки рыбы будут использовать атомный лихтеровоз «Севморпуть». Фото пресс-службы Росрыболовства
  • В Росрыболовстве прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам организации доставки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы страны по Северному морскому пути. Фото пресс-службы ФАР
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК. Фото пресс-службы ФАР
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    НазадМетки: дальний востокправительстворосрыболовство
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