20 мая 2019 года

Советскую научную базу аквакультуры планируют возродить в Керчи

Крупный научный комплекс, существовавший до конца 1980-х, предполагается воссоздать на базе Керченского филиала АзНИИРХ (ЮгНИРО).

При Советском Союзе это учреждение специализировалось на научных исследованиях по выращиванию черноморских рыб в искусственной среде для пополнения их естественных популяций. В украинский период база пришла в упадок и держалась только на энтузиазме сотрудников, сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства.

В помещении, где размещались аквариумы с черноморскими обитателями, сегодня запустение. На стеклах пустых аквариумов до сих пор сохранились листки с названием их обитателей. Последняя запись «жив» датирована 1987 годом.

Керченские ученые планируют возродить базу и разработку технологий искусственного выращивания рыбы. Кроме того, ученые также хотят использовать комплекс в целях популяризация науки и просвещения.

Fishnews