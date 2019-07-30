30 июля 2019 года

Рыбопереработка в контейнерах? 120 тонн не проблема!

Рыбаки Чукотского АО первыми в России испытали на практике возможности модульного рыбоперерабатывающего комплекса. К нынешней путине перед инженерами «Технологического оборудования» стояла задача увеличить производительность комплекса уже вдвое.

Модульный береговой рыбоперерабатывающий комплекс – универсальное решение практически для любых условий эксплуатации. Лучшим подтверждением этого стал опыт чукотского предприятия «Аквамарин». В лососевую путину-2018 на новом заводе компании было выпущено 580 тонн качественной продукции – разделанной и замороженной рыбы, мороженой икры и молок, – которая с успехом разошлась на российском рынке.

Новые возможности к новой путине

Этой весной из Владивостока в Анадырь отправилось дополнительное оборудование, которое позволит удвоить мощности перерабатывающего комплекса.

«Первая путина на новом заводе прошла без нареканий: заявленная производительность была выработана полностью – 50 тонн готовой продукции в сутки. Поскольку «Технологическое оборудование» зарекомендовало себя с лучшей стороны, для решения новой задачи мы опять обратились к ним», – рассказал учредитель компании «Аквамарин» Олег Игнатович.

Перед инженерами стояла цель не просто увеличить мощности перерабатывающего комплекса по приемке и заморозке продукции, но и качественно усовершенствовать технологическую цепочку с учетом запросов, которые поступали производителям рыбопродукции от покупателей.

«Отделение приемки сырья модернизировано с акцентом на более четкую сортировку рыбы как по виду, так и по размеру. Это позволит сразу формировать палеты с рыбопродукцией заданного веса, что упростит ее продажу и дальнейшую обработку после дефростации. Добавлен и участок тарировки с палетными весами», – описал одно из направлений работы в рамках проекта руководитель цеха металлоизделий ООО «Технологическое оборудование» Артем Комаров.

Планируется, что в нынешнюю путину в условиях возросшей загрузки завода цех шкерки без дополнительных изменений сможет перейти на обработку 120 тонн сырца. А вот морозильные мощности в связи с этим потребовали расширения. В дополнение к новым плиточным холодильникам специалисты производственно-инжиниринговой компании сделали обвязку цехов транспортерами для повышения скорости и эффективности рабочего процесса.

Была создана и дополнительной секции для заморозки молок и икры в ястыках. Еще одно нововведение – участок заморозки неразделанной рыбы и рыбных голов.

Все усовершенствования позволят не только увеличить производительность завода в два раза, но и существенно расширить номенклатуру производимой продукции.

Качественно и в срок

Модульный рыбоперерабатывающий комплекс стал первым подобным объектом на Чукотке, но, как отмечают в компании «Аквамарин», опыт первопроходцев оказался удачным.

«Уже на первом этапе проекта в 2018 году специалисты «Технологического оборудования» сработали быстро и слаженно, что позволило произвести монтаж в кратчайшие сроки и успеть к путине», – поделился впечатлениями от взаимодействия с владивостокскими партнерами Олег Игнатович. Помимо качества работы и соблюдения сроков, важным достоинством инжиниринговой компании, по его словам, является гибкость при работе с клиентами.

В «Технологическом оборудовании» подтверждают: один из главных действующих здесь принципов – прямой контакт с заказчиком и плотная работа инженеров непосредственно на предприятии, где реализуется проект. Ведь наличие готовых технологических решений и отработанных схем для всех возможных типов рыбоперерабатывающих производств не может быть гарантией 100-процентного результата: всегда приходится учитывать условия, в которых предстоит эксплуатировать оборудование, а нередко продумывать уникальные для рыбоперерабатывающей отрасли решения.

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