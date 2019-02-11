11 февраля 2019 года

Модульный рыбоперерабатывающий завод на Чукотке удвоит мощности

Первый опыт с модульной рыбопереработкой в условиях Крайнего Севера оказался успешным: производственный комплекс, созданный ООО «Технологическое оборудование», прошел испытание рекордной путиной. В этом году мощности завода решено увеличить.

Прошлый год для Дальнего Востока оказался уникальным по вылову лосося – более 676 тыс. тонн. Не обошла красная рыба и Чукотский автономный округ, где также отмечались высокие показатели добычи. В путину-2019 отраслевая наука вновь настраивает рыбаков на хорошие подходы, в том числе горбуши: по информации ЧукотНИО, вылов этого вида лососевых в автономном округе может быть увеличен в 5 раз.

В прошлом году боевое крещение на путине прошел модульный перерабатывающий комплекс, спроектированный и построенный для предприятия «Аквамарин» специалистами ООО «Технологическое оборудование». Перед инженерами стояла задача создать автономное и простое в эксплуатации рыбоперерабатывающее производство, которое можно быстро возвести в непростых условиях Крайнего Севера.

Оптимальным решением стал компактный модульный береговой комплекс на базе стандартных 20- и 45-футовых контейнеров. Вся техническая «начинка» модулей, включая оснащение инженерными коммуникациями, была изготовлена на территории компании «Технологическое оборудование» во Владивостоке. В Анадыре под будущее производство оставалось лишь отсыпать скальную подушку-фундамент, подвести необходимые коммуникации и выполнить монтаж.

Завод, состоящий из восьми модулей-контейнеров, позволил выпускать до 50 тонн готовой продукции в сутки: 44 тонны рыбы и 6 тонн икры. При этом инженеры заложили в проект возможность в будущем нарастить мощности производства в случае необходимости. Для этого в базовой комплектации завод был оснащен линиями по переработке на основе пазового конвейера («покетами»), рассчитанными на 120 тонн сырца в сутки.

По итогам года компания «Аквамарин» приняла решение удвоить мощность производства. Как сообщил Fishnews руководитель цеха металлоизделий ООО «Технологическое оборудование» Артем Комаров, для выполнения поставленной задачи в этом году в Анадырь будут поставлены еще пять модулей-контейнеров: два на машинное отделение, два – на подачу и выгрузку загруженных блокформ и один – на холод.

Новые модули будут 40-футовыми, что позволит эффективнее использовать занимаемую площадь. Сложное холодильное оборудование установят и смонтируют в цехах «Технологического оборудования» и поставят в готовом виде заказчику.

Новый модуль заморозки будет укомплектован тремя плиточными аппаратами, которые по эффективности не уступают ранее установленным на перерабатывающем заводе четырем плиточникам. Принято решение о создании централизованной холодильной установки с насосной подачей фреона. Она также будет выполнена на базе контейнера.

Для удовлетворения технических нужд холодильная установка была укомплектована станцией рекуперации тепла. Оттайка плиточных аппаратов теперь будет осуществляться горячим газом (ОГГ). Это существенно сократит время на дефростацию и позволит увеличить количество циклов.

«Максимальный срок изготовления такого завода составляет четыре месяца, – отметил Артем Комаров. – Это в том случае, если заказчик хочет создать завод по индивидуальному проекту, а не воспользоваться готовым решением. Но в случае с Анадырем, где мощности монтируются уже не с нуля, времени уйдет меньше. Поэтому к началу лососевой путины-2019 мы успеем завершить все работы».

Но на этом модернизация завода не заканчивается, обратили внимание в «Технологическом оборудовании». Уже сейчас есть планы на будущий год и прорисованный проект, по которому в 2020 г. к уже имеющимся модулям будут пристроены модули из сэндвич-панелей. В новых блоках будет осуществляться воздушная заморозка штучной продукции и филе.

Fishnews