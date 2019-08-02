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ТИНРО представил путинный прогноз «Нагульная сельдь - 2019»

Рыбакам дали прогноз по сельди

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) представили путинный прогноз «Нагульная сельдь - 2019». Всего на Дальневосточном бассейне рекомендуется добыть 375 тыс. тонн.

В основном путина в осенне-зимний период будет базироваться на корфо-карагинской, восточноберинговоморской и охотской сельди, рассказала научный сотрудник Людмила Черноиванова.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, запасы корфо-карагинской сельди несколько снизились. На 2019 г. ее общий допустимый улов рекомендован в объеме 45,4 тыс. тонн.

Рекомендованный вылов восточноберинговоморской сельди утвержден на уровне 43 тыс. тонн. Оставшиеся объемы можно будет освоить в третьем и четвертом кварталах при выставлении достаточного количества промыслового флота (не менее 30-35 судов), считают специалисты.

Запас охотской сельди находится в целом на относительно высоком уровне, однако с 2017 г. отмечается начало некоторого снижения численности в результате вступления в запас ряда неурожайных поколений на фоне старения урожайных. Это привело к тому, что ОДУ охотской сельди на нынешний год утвердили в объеме 236 тыс. тонн.

Однако в путину 2018-2019 гг. отмечалась высокая доля прилова рыб урожайных поколений 2014-2015 гг. Они были чуть меньше промысловой длины, а значит, скоро вступят в промзапас, обратили внимание в ТИНРО. Это позволит увеличить ОДУ на последующие годы.

Ученые выразили беспокойство, что без увеличения количества флота оставшиеся к осенне-зимнему промыслу объемы охотской сельди (180 тыс. тонн) вряд ли будут освоены полностью. Средний вылов нагульной сельди за последние пять лет составил 152 тыс. тонн.

По информации филиала, рекомендуемый объем гижигинско-камчатской популяции (46 тыс. тонн) уже полностью выбран.

Fishnews

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