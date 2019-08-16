16 августа 2019 года

АзНИИРХ мониторит запасы южных морей

Августовские съемки в Азовском и Черном морях позволят ученым обновить информацию о численности основных промысловых видов рыб. Полученные данные лягут в основу рекомендаций по вылову на 2020-2021 гг.

В Азовском море научный рейс выполняет рыболовное судно «Илия». Работы проводятся в рамках программы «Учетная лампарная, ихтиопланктонная и зоопланктонная съемки в Азовском море» и «Комплексная океанографическая съемка Азовского моря и изучение антропогенного загрязнения воды и донных отложений». В ходе рейса планируется оценить запасы и условия обитания массовых рыб, питающихся планктоном, эффективность их размножения и пополнения промысловых популяций.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ), сотрудники института уже выполнили исследования на 52 лампарных станциях и 22 комплексных средовых станциях. Основу уловов лампары (разновидность орудий лова) составляют наиболее массовые пелагические виды рыб Азовского моря — хамса и тюлька, в небольших количествах встречаются атерина и перкарина.

Параллельно в Черном море работает НИС «Денеб», в задачи которого входит тралово-акустическая и океанологическая съемка по учету численности основных промысловых рыб и среды их обитания. Цель экспедиции — изучить состояние и распределение таких важных объектов промысла, как шпрот, камбала-калкан, барабуля, хамса, ставрида и т.д. К середине августа ученые обследовали все побережье Краснодарского края, Керченское предпроливье и прибрежные воды у южного берега Крыма.

Данные, полученные по результатам научных рейсов, будут использованы для разработки прогнозов рекомендованного объема добычи водных биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне на 2020-2021 гг.

Fishnews