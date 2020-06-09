09 июня 2020 года

MSC призывает покупателей выбирать «устойчивую» рыбу

Морской попечительский совет 8 июня объявил о запуске глобальной кампании Little Blue Label, Big Blue Future, приурочив ее ко Всемирному дню океанов. Цель – побудить любителей рыбы покупать продукцию экологически устойчивых промыслов.

Новые исследования Морского попечительского совета (MSC) показывают растущее беспокойство покупателей рыбы и морепродуктов состоянием ресурсов Мирового океана, которое стимулирует новую волну потребительской активности. По данным опроса, охватившего более 20 тыс. человек в 23 странах, 58% покупателей в прошлом году поменяли отношение к выбору и приобретению морепродуктов в пользу сохранения рыбных запасов океанов. Две трети (65%) опрошенных поддерживают покупку рыбы и морепродуктов от экологически ответственных промыслов, а 41% заявляют, что выделяют продукцию с эколейблами в магазинах.

Изменения в сторону более осознанного выбора морепродуктов вызваны беспокойством потребителей, что их любимая рыба исчезнет из ассортимента к 2040 г. Такого мнения придерживается почти каждый третий участник исследования (31%). Доля людей, разделяющих эти опасения, наиболее высока в возрасте от 18 до 24 лет (37%).

Согласно результатам опроса, потребители готовы менять место покупки рыбы и морепродуктов (15%), приобретать другие виды вместо привычных (17%), а также покупать продукты и бренды, на которых указано, что они помогают защищать океаны и рыбные запасы (23%). Восемь из десяти поклонников морепродуктов (83%) согласны в будущем принять и другие меры ради сохранения морских биоресурсов.

Продукция рыболовства является важным источником белка для более 3 млрд человек по всему миру. Однако по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 33% мировых рыбных запасов истощены, причем с 1974 г. эта цифра постоянно увеличивается, а 60% запасов эксплуатируется на максимальном уровне предела биологической устойчивости.

8 июня во Всемирный день океанов Морской попечительский совет запустил новую глобальную кампанию Little Blue Label, Big Blue Future. Как сообщили Fishnews в пресс-службе организации, цель акции – побудить как можно большее количество потребителей перейти на продукцию промыслов, сертифицированных по стандарту MSC.

«Опрос показывает, что люди действительно заботятся о происхождении рыбы и морепродуктов. В то время, когда рыбная индустрия сталкивается с беспрецедентными проблемами в результате пандемии коронавируса, мы все можем сыграть свою роль в поддержке промыслов, приверженных принципам экологически ответственного рыболовства, помощи в защите морских экосистем и стремлению обеспечить морепродуктами и нынешнее и будущие поколения», – заявил генеральный директор MSC Руперт Хоус.

В России 42 рыбных промысла сертифицированы по стандартам MSC и еще несколько сейчас проходят оценку. Среди них крупнейшие промыслы трески и пикши в Баренцевом море и минтая на Дальнем Востоке, а также сайда, палтус, тихоокеанские лососи, камчатский краб и краб-стригун опилио.

«Российские компании, прошедшие сертификацию, тоже вносят вклад в сохранение морских биоресурсов. Доля российских промыслов составляет 10% от общего MSC-сертифицированного вылова. Такая продукция востребована по всему миру – в Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии», – рассказала представитель MSC в России Анисья Шепелева. По ее словам, российские покупатели тоже постепенно меняют свои привычки.

«Экологичный, здоровый образ жизни становится трендом и в России. И когда потребитель покупает продукцию с MSC-маркировкой, полезную для здоровья и, как правило, прекрасного качества, и становится таким образом причастным к сохранению биоресурсов, – это и есть осознанный выбор, который приносит тебе радость», – подчеркнула представитель MSC.

Fishnews