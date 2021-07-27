Байкал хотят спасти от «призрачного промысла»

Стартовала экспедиция, которая изучит загрязнение озера Байкал утерянными или выброшенными орудиями лова. По итогам исследования предполагается составить карту максимального скопления затонувших сетей в прибрежной зоне.

Первый этап экспедиции продлится до 5 августа, сообщили Fishnews в пресс-службе фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал». Фонд организовал работы совместно с иркутской экологической общественной организацией «Глубина ответственности». Научным партнером стал Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН.

В состав экспедиции вошли специалисты института, профессиональные дайверы, представители Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, представители прибрежных особо охраняемых природных территорий, а также журналисты и общественные деятели.

В пресс-службе напомнили, что проблема брошенных орудий лова актуальна по всему миру. Затонувшие сети ведут так называемый «фантомный промысел», в результате гибнут водные обитатели, начинаются процессы гниения, отравляющие воду. По словам водолазов и дайверов, мелководье Байкала — не исключение.

В фонде подчеркнули, что пока нет системных данных о загрязнении Байкала затонувшими рыболовными сетями. Участники экспедиции изучат прибрежную зону озера на предмет замусоривания этими орудиями лова. Дайверы возьмут пробы воды и биоматериала в местах скопления сетей и извлекут их на поверхность. По итогам проекта будет составлена карта наибольшего скопления затонувших сетей в прибрежье Байкала.

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