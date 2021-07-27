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Дан старт экспедиции по изучению сетевого загрязнения Байкала. Фото пресс-службы фонда «Озеро Байкал»

Байкал хотят спасти от «призрачного промысла»

Стартовала экспедиция, которая изучит загрязнение озера Байкал утерянными или выброшенными орудиями лова. По итогам исследования предполагается составить карту максимального скопления затонувших сетей в прибрежной зоне.

Первый этап экспедиции продлится до 5 августа, сообщили Fishnews в пресс-службе фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал». Фонд организовал работы совместно с иркутской экологической общественной организацией «Глубина ответственности». Научным партнером стал Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН.

В состав экспедиции вошли специалисты института, профессиональные дайверы, представители Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, представители прибрежных особо охраняемых природных территорий, а также журналисты и общественные деятели.

В пресс-службе напомнили, что проблема брошенных орудий лова актуальна по всему миру. Затонувшие сети ведут так называемый «фантомный промысел», в результате гибнут водные обитатели, начинаются процессы гниения, отравляющие воду. По словам водолазов и дайверов, мелководье Байкала — не исключение.

В фонде подчеркнули, что пока нет системных данных о загрязнении Байкала затонувшими рыболовными сетями. Участники экспедиции изучат прибрежную зону озера на предмет замусоривания этими орудиями лова. Дайверы возьмут пробы воды и биоматериала в местах скопления сетей и извлекут их на поверхность. По итогам проекта будет составлена карта наибольшего скопления затонувших сетей в прибрежье Байкала.

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