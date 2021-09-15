Индейцы Канады получили «лобстерные» привилегии

Власти Канады отменили патрулирование рыбинспекторами вод провинции Новая Шотландия — в той части, где ловят лобстера индейцы микмаки. Представители коммерческого рыболовства считают это решение политически мотивированным.

Изменение в стратегии правоприменения произошло после обнародования видеозаписей противостояния между рыбаками-микмаками и рыбинспекторами. Также накануне отмены патрулирования глава Ассамблеи коренных народов обвинил правительство в «преследовании и запугивании».

Как пишет издание The Globe and Mail, усилия по ослаблению напряженности в противостоянии между индейцами и регулирующими органами предприняли из-за ожесточенной предвыборной борьбы. В частности, микмаки заявляют, что больше не намерены поддерживать либералов на выборах из-за слишком жестких мер, которые те вводят в области рыболовства.

По данным The Globe and Mail, за последние несколько месяцев инспекторы Министерства рыболовства и океанов Канады изъяли сотни ловушек, выпустили тысячи лобстеров и арестовали 20 человек в районе залива Сент-Мэрис. Аналогичные меры были предприняты в проливе Нортумберленд, где микмаки занимаются коммерческим промыслом. В конце августа сотрудники министерства арестовали лодку для ловли лобстеров, принадлежащую рыбакам воластоки в Нью-Брансуике.

«Некоренные» рыбаки Канады считают, что решение политически мотивировано — власти намерено ослабляют контроль накануне выборов, сообщает корреспондент Fishnews. По мнению промысловиков, индейцы ловят лобстеров, не обращая внимание на сезоны и федеральное законодательство. Это подпитывает черный рынок морепродуктов и подрывает усилия по сохранению стабильности цен.

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