Пробел в правовой базе дорого обошелся марифермеру

Владелец устричной фермы в 2016 г. лишился своего бизнеса из-за строительства Крымского моста. Заказчик стройки отказал марифермеру в компенсации, сославшись на пробел в законодательстве. Обращение в арбитраж не помогло.

Как следует из материалов двух арбитражных дел, с 2000 г. предприниматель из Керчи выращивал мидий в акватории Керченского залива. В 2016 г. при возведении Крымского моста часть мидийных коллекторов на рыбоводном участке оказалась засыпана. Позднее еще часть коллекторов демонтировали строители.

По заданию заказчика строительства — ФКУ Упрдор «Тамань» — частная экспертная компания провела оценку компенсационных затрат, предусмотрев выплату марифермеру 59 млн рублей («в связи с потерей бизнеса по мидийному хозяйству ... ввиду строительства Объекта»). Причем, по данным предпринимателя, средства даже поступили из бюджета на счет «Тамани». Однако получить компенсацию он не смог.

Сначала «Тамань», а затем Минтранс России, сославшись на письма Минприроды и Минсельхоза, отказали марифермеру в выплате компенсации «ввиду отсутствия законодательно урегулированной процедуры изъятия и прекращения права пользования водным объектом» в режиме водопользования для аквакультуры.

Предприниматель попытался получить компенсацию через арбитраж. Однако суды, рассматривая вопрос, обращались не к профильной «рыбной» или «аквакультурной» нормативно-законодательной базе, а к гражданскому, бюджетному, арбитражно-процессуальному праву и актам Верховного суда. В итоге арбитражи пришли к выводу, что заказчик строительства не является надлежащим ответчиком по делу (непосредственно строительные работы вела частная компания-подрядчик), и отказали марифермеру.

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