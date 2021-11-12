Новости
Строительство моста со стороны Керчи. Фото Росавтодора, файл доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International

Пробел в правовой базе дорого обошелся марифермеру

Владелец устричной фермы в 2016 г. лишился своего бизнеса из-за строительства Крымского моста. Заказчик стройки отказал марифермеру в компенсации, сославшись на пробел в законодательстве. Обращение в арбитраж не помогло.

Как следует из материалов двух арбитражных дел, с 2000 г. предприниматель из Керчи выращивал мидий в акватории Керченского залива. В 2016 г. при возведении Крымского моста часть мидийных коллекторов на рыбоводном участке оказалась засыпана. Позднее еще часть коллекторов демонтировали строители.

По заданию заказчика строительства — ФКУ Упрдор «Тамань» — частная экспертная компания провела оценку компенсационных затрат, предусмотрев выплату марифермеру 59 млн рублей («в связи с потерей бизнеса по мидийному хозяйству ... ввиду строительства Объекта»). Причем, по данным предпринимателя, средства даже поступили из бюджета на счет «Тамани». Однако получить компенсацию он не смог.

Сначала «Тамань», а затем Минтранс России, сославшись на письма Минприроды и Минсельхоза, отказали марифермеру в выплате компенсации «ввиду отсутствия законодательно урегулированной процедуры изъятия и прекращения права пользования водным объектом» в режиме водопользования для аквакультуры.

Предприниматель попытался получить компенсацию через арбитраж. Однако суды, рассматривая вопрос, обращались не к профильной «рыбной» или «аквакультурной» нормативно-законодательной базе, а к гражданскому, бюджетному, арбитражно-процессуальному праву и актам Верховного суда. В итоге арбитражи пришли к выводу, что заказчик строительства не является надлежащим ответчиком по делу (непосредственно строительные работы вела частная компания-подрядчик), и отказали марифермеру.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультура
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК)

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

«Вторую волну» инвестиционных квот поднимают те, кому нужен дополнительный передел ресурсов здесь и сейчас

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Сейчас главное — определиться с концепцией дальнейшего развития

Все материалы

Интервью

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО. Фото пресс-службы ведомства

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Регулированию путины не хватает оперативности

Генеральный директор компании «Тефида» Евгений ТКАЧЕНКО

Генеральный директор компании «Тефида»

Евгений ТКАЧЕНКО

Под глубоководного краба мы построим судно по собственному проекту

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

К следующей путине нужно ответить на ряд вопросов

Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Виктор ЛИТВИНЕНКО

Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании

Виктор ЛИТВИНЕНКО

Мы решаем задачу государственного масштаба

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

К ситуации на Амуре надо подойти без эмоционального накала

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Наблюдателям на промысле необходим правовой статус

Все материалы

Крупным планом

Зеленые технологии от GEA: аммиачная система холодоснабжения для рыбоперерабатывающего комплекса «Русский минтай»

Рыбной отрасли облегчают переход на экологичный холод

Скороморозильное оборудование от «Колд Трейд» в модернизированном цеху Южно-Курильского рыбокомбината

«Колд Трейд»: Наш опыт говорит сам за себя

Многие небольшие рыбопромышленные предприятия являются поселкообразующими

Большой вопрос небольших предприятий

Потрошеный обезглавленный минтай, подготовленный к заморозке

Как влюбить россиян в минтай?

События

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.