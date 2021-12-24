Нефтепродуктов в Оби стало меньше

Ученые отмечают улучшение качества вод в низовьях Оби по результатам мониторинга на Ямале в весенне-летний период. Многолетние исследования ведутся для рационального использования природных ресурсов и предотвращения катастроф.

Работы выполнила группа специалистов из Научного центра изучения Арктики, Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН. Ученые провели гидрологические, гидрохимические и гидробиологические исследования в низовьях Оби, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

«В ходе выполнения полевых этапов работ было отобрано и проанализировано 180 проб воды и 30 проб донных отложений реки Обь. Результаты исследований выявили положительную динамику качества вод в низовьях реки. По сравнению с прошлым годом, на устье Оби снизилось содержание нефтепродуктов», — рассказал директор НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ, научный руководитель проекта Андрей Соромотин.

Он отметил, что по итогам анализов собранных образцов не обнаружено ни одной пробы с превышением допустимых концентраций по нефтепродуктам.

Проект Западно-Сибирского НОЦ «Обеспечение экологической и биологической безопасности Обь-Иртышского речного бассейна» реализуется на Ямале с 2020 г. Основная цель — создание в округе к 2024 г. многоуровневой информационно-измерительной системы мониторинга и прогнозирования экологического состояния региона для рационального использования природных ресурсов и предотвращения экологических катастроф.

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