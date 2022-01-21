Байкальская рыба проходит диспансеризацию

Специалисты Тюменского и Байкальского филиалов ВНИРО в этом году продолжат сбор материалов для ранней диагностики болезней рыбы Байкал. Такие работы помогают в сохранении уникальных биоресурсов озера. Также ученые собирают коллекцию генетического материала.

В прошлом году специалисты выезжали на плановые исследования летом и осенью. В летний период материал собирали в восьми пунктах Бурятии: Чивыркуйском и Баргузинском заливах, реке Баргузин (поселок Усть-Баргузин), Селенгинском мелководье, Козловской губе, Баргузинском, Гусиноозерском, Селенгинском рыбоводных заводах. В октябре сбор осуществлялся в четырех пунктах. Непосредственно на местах ученые взяли пробы и провели их первичную обработку. У исследуемых рыб измеряли массу, промысловую длину тела, длину тела по Смиту (то есть расстояние от вершины рыла до конца средних лучей хвостового плавника) и общую длину.

Исследовались байкальский омуль (придонная, пелагическая и прибрежная группы), сибирский хариус, байкальские сиг и осетр, а также рыбы частиковой группы — окунь, елец, плотва и сазан.

Для диагностики использовались методы молекулярно-генетического и ихтиопатологического анализов, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО. Ученые также оценивали чистоту рыб Байкальского бассейна от паразитов. По результатам исследований вспышек заболеваний бактериальной, микозной и инвазионной групп не выявлено. Эпизоотическая ситуация в Байкальском бассейне и на рыбоводных предприятиях Бурятии благополучная, отметили в институте.

Комплексные исследования проходят в рамках федеральной программы «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология».

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