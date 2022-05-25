Индийский океан хотят «накрыть» спутниковым мониторингом

Участники четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad) — Япония, США, Индия и Австралия — обсуждают новую инициативу по борьбе с незаконным рыбным промыслом в Индо-Тихоокеанском регионе.

Саммит Quad начался 24 мая, сообщает корреспондент Fishnews. В переговорах участвуют президент Соединенных Штатов Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.

Новая инициатива называется «Индо-Тихоокеанское партнерство по повышению осведомленности в морской сфере» (IPMDA). Планируется создать систему, позволяющую осуществлять полный мониторинг вод от Индийского океана до южной части Пацифики.

Предполагается, что IPMDA станет спутниковой системой безопасности на море, нацеленной на обеспечение «фундаментального требования о мире, стабильности и процветания» в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет Hindustan Times. По информации издания, будут использованы центры наблюдения в Сингапуре и Индии.

Reuters отмечает, что эта система позволит странам Quad отслеживать незаконный промысел даже если на судах будут отключены передатчики автоматизированных информационных систем (АИС). Информагентство обращает внимание: ряд стран Индо-Тихоокеанского региона жаловался на многочисленный китайский рыболовный флот, который наносит ущерб своим промыслом, в том числе нарушая границы исключительных экономических зон.

Еще одна задача IPMDA — улучшить реагирование на климатические и гуманитарные изменения и защищать рыбные промыслы участников Quad.

В Белом доме заявили, что стороны уже приступили к консультациям по реализации инициативы.

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