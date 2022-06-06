Сиговых Ямала тщательно исследуют

На Ямале запущен масштабный проект по изучению состояния сиговых видов рыб. Планируется определить перспективы их сохранения, восстановления и рационального освоения.

Исследования проводятся в акватории Обской губы в районе поселков Новый Порт, Мыс Каменный, Нурма, устьевой части Тазовской губы, реках Обь и Таз, а также нерестовых притоках и соровых системах, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Привлечены сотрудники Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН и Тюменского филиала ВНИРО. Среди ключевых задач, поставленных перед учеными, — оценка текущего состояния водных биоресурсов, сроков и путей миграции. Также специалисты должны найти новые места нереста ценных рыб и предложить орудия лова, способные улавливать только частиковых, не нанося ущерб сиговым видам.

«Столь масштабное мероприятие на территории округа проводится впервые. Результаты исследования обеспечат нас новыми сведениями о фактическом состоянии и структуре стад промысловых видов рыб. Это позволит рационально распределить объемы вылова по видам рыболовства, оперативно организовать рыбоохранные мероприятия, расширить места выпуска молоди муксуна и чира с возможностью встраивания их в естественные стада, а также организовать искусственное воспроизводство нельмы», — отметила заместитель директора регионального департамента АПК Любовь Охман.

Сейчас ученые исследуют Обскую губу Карского моря и нерестовые притоки рек Обь и Таз. Уже собран ихтиологический материал, который необходим для оценки распределения водных биоресурсов и мест зимовальных скоплений рыбы. Завершатся работы в декабре.

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