Росгранстрой доложил о ходе реконструкции «Краскино»

Объединение двух этапов реконструкции автомобильного пункта пропуска в Китай «Краскино» позволит сократить сроки строительно-монтажных работ на год, заявили в Росгранстрое. Завершить строительство нового погранперехода планируется в 2024 г.

Руководитель Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы (Росгранстрой) Геннадий Безлобенко посетил автомобильные пункты пропуска в Приморском крае — «Краскино» и «Марково».

Строительство нового погранперехода «Краскино» началось десять лет назад, но было заморожено, напомнили в Росгранстрое. Задержки в строительстве обусловлены тем, что пункт пропуска был передан Минтрансу и Росгранcтрою в незавершенном состоянии, заявили в пресс-службе учреждения. «Потребовалась корректировка проекта, возобновление финансирования и заключение новых контрактов. Решение по реализации проекта было найдено. Объединение двух этапов реконструкции в один позволяет сократить срок завершения строительно-монтажных работ на один год. В настоящее время в Краскино ведутся демонтажные работы, выполняется устройство временных бытовых помещений, устройство внутриплощадочных инженерных сетей глубокого заложения», — сообщили Fishnews в пресс-службе.

Закончить строительство планируется в 2024 г. В новом АПП будет обеспечен пропуск 750 автомобилей и более 4000 человек в сутки.

Напомним, что «Краскино» используется для поставок в КНР живых морепродуктов, в том числе краба, поэтому приведение в порядок инфраструктуры пункта пропуска очень важно для предприятий рыбной отрасли.

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