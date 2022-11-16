GFCM намерена запретить перегрузы в море

Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море (GFCM) приняла ряд решений по управлению запасами. Некоторые меры затрагивают Черное море.

Ежегодная встреча Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (General Fisheries Commission for the Mediterranean, ГКРС, GFCM) проходила 7-11 ноября в столице Албании Тиране. Мероприятие совпало с 70-й годовщиной создания организации, сообщили Fishnews в пресс-службе Еврокомиссии.

По результатам встречи комиссия одобрила 21 меру в области управления рыболовством и аквакультурой, а также охраны морской среды. В частности, впервые согласовано введение совместного запрета на перегрузы в море как важнейшего инструмента для борьбы с ННН-промыслом в Средиземном и Черном морях.

Также принято решение о наблюдении за инвазивными видами в Средиземном и Черном морях. Первым шагом станет тестовое исследование вселенцев, угрожающих морским экосистемам и прибрежным рыболовным сообществам.

Кроме того, комиссия впервые для этого макрорегиона приняла решение об управлении любительским рыболовством. Предполагается, что это регулирование будет иметь большое значение для устойчивого промысла, учитывая растущее влияние любительской рыбалки на состояние запасов.

GFCM является региональной организацией по управлению рыболовством, основанной под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В состав комиссии входят 19 средиземноморских и 3 черноморских государства, включая страны ЕС, а также Евросоюз как отдельный член. Россия в GFCM не входит. С организацией сотрудничают Босния и Герцеговина, Грузия, Иордания, Молдавия, Саудовская Аравия и Украина.

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