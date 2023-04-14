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Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы ВАРПЭ

О вкусной селедке замолвите слово…

В препринте, посвященном анализу промысла и рынка сельди, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев обратил внимание на интересные показатели в период с 2005 по 2014 гг.

«Почему российский рынок сельди сжимался, хотя вылов сельди на Дальнем Востоке рос? Странная закономерность особенно проявилась в 2005-2014 годах. Когда российский рынок сельди растет — вылов тихоокеанской сельди ускоряет рост, но когда российский рынок сельди сжимается — вылов тихоокеанской сельди не тормозит падение, но и не ускоряет его. Как говорится, «стоит на нейтралке». Почему так?» — пишет эксперт.

Именно такой вопрос, отметил руководитель ассоциации, задавали в период с 2005 по 2014 гг. добытчики тихоокеанской сельди. Почему перерабатывающие и торговые предприятия европейской части России не увеличивают закупки тихоокеанской сельди во время падения рынка? Почему российский рынок не увеличивает спрос на тихоокеанскую сельдь во время сжатия? Где логика?

Одно из объяснений часто сводилось к «технологическому неудобству» тихоокеанской сельди. «Не открою большого секрета, если скажу: на рынке продается рыба с одинаковым названием «сельдь», но с отличающимися потребительскими свойствами и разной стоимостью. Атлантическая сельдь — крупная, жирная и дорогая, тихоокеанская сельдь (кроме олюторской) — мельче, худосочнее и дешевле. При переработке тихоокеанской (охотоморской) сельди технологические отходы составляют 10 — 11%, вдвое выше, чем у атлантической сельди. Поэтому считается, что атлантическая сельдь удобнее и выгоднее для переработки (так считается в России — переработчики азиатских стран на тихоокеанскую сельдь не жалуются)», — прокомментировал президент ВАРПЭ.

Увеличение российского рынка сельди в 90-е гг. происходило именно за счет атлантической сельди, причем импортной.

За двадцать лет перерабатывающая индустрия европейской части России плотно «подсела» на атлантическую сельдь, и дело не только в том, что та удобнее в переработке, обратил внимание Герман Зверев. Условия поставки импортной продукции оказывались гораздо выгоднее в финансовом отношении. «Поставки импортной сельди в Россию были уютно «укутаны» страховыми гарантиями из фондов страхования внешнеторговых контрактов. Норвежские поставщики могли себе позволить роскошь отказываться от предоплаты, потому что норвежское государство страховало их контракты с российскими покупателями», — говорится в статье.

Переработчикам по всем статьям было выгоднее использовать атлантическую сельдь, особенно — импортную. Конкуренцию с импортной сельдью усложняло и «логистическое трение» при поставках дальневосточной рыбы.

Однако с 2010 г. вылов сельди в Атлантическом океане начал снижаться. Цена на атлантическую сельдь пошла верх. Объем поставок атлантической сельди на российский рынок сократился за тринадцать лет с 454 тыс. тонн в 2009 г. до 163,4 тыс. тонн в 2022 г. — на 64%. Как результат — оптовые цены на атлантическую сельдь (без учета инфляции) в Москве выросли более чем в два раза с 41,6 рубля за килограмм до 132,5 рубля за килограмм в 2022 г.

«В 2014 году к природным факторам добавились и политические. Враждебные действия европейских стран в ответ на возвращение Крыма повлекли за собой с российской стороны «зеркальные» контрсанкции и поначалу болезненно отозвались на состоянии рынка», — отметил Герман Зверев.

С учетом снижения поставок атлантической сельди на российский рынок доля тихоокеанской сельди в общем объеме сельдевого рынка выросла до 57% в 2022 г.

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