Яблоки помогут карпам расти быстрее

Ученые Астраханского государственного технического университета создали из яблочного жома новый корм для карпа. Планируется, что разработка поможет решить проблему дефицита рыбной муки.

Проект реализуют сотрудники научно-исследовательской лаборатории «Осетроводство и перспективные объекты аквакультуры» АГТУ. Команда исследователей уже получила патент на рецептуру продукционного комбикорма для карпа массой более 50 г. Работа ведется в рамках гранта Российского научного фонда.

«Дефицит высококачественной рыбной муки сегодня удорожает и усложняет производство аналогичных, уже существующих на рынке, кормов. Поэтому необходимо было найти компонент, способный частично заменить ее», — отметили авторы проекта.

Перед специалистами стояла задача сохранить качество корма и баланс питательных веществ, рассказали Fishnews в пресс-службе АГТУ. Решением стал яблочный жом — один из основных дешевых отходов в пищевой промышленности. Он содержит углеводы (крахмал, глюкозу, фруктозу, сахарозу), минералы (P, Mg, Ca, Fe), пищевые волокна. Также жом богат полезными биологически активными соединениями и обладает антиоксидантной, противовоспалительной, антибактериальной и противовирусной активностью, обратили внимание в университете.

«Использование яблочного жома повышает сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням и патогенной микрофлоре. Такая подкормка стимулирует естественную сопротивляемость рыб и способствует их быстрому росту», — подчеркнули в пресс-службе.

В скором времени новую рецептуру планируется внедрить в производство на одном из комбикормовых заводов в Астраханской области.

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