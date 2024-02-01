Владморрыбпорт перевыполнил январский план по перевалке рыбы

Владивостокский морской рыбный порт в январе обработал более 20 тыс. тонн рыбных грузов, на 10% превысив плановые показатели. В основном это была продукция из сельди, минтая, макруруса и трески.

Причалы порта за первый месяц 2024 г. приняли 84 судна, в том числе 15 судов с рыбными грузами, сообщили Fishnews в пресс-службе компании.

«Несмотря на низкие температуры и сильный ветер, мы продолжаем работать в штатном режиме, уделяя максимум внимания срокам и качеству оказываемых услуг. Владморрыбпорт является важным логистическим узлом рыбной отрасли, поэтому к работе мы подходим со всей ответственностью», — отметил коммерческий директор Владивостокского морского рыбного порта Владимир Бузанов.

В инфраструктуру предприятия помимо причальных сооружений и собственных холодильных складов входят три тыловых железнодорожных терминала: «ПИК» и «Фреш терминал» в Артеме и «Терминал Хлебная база» недалеко от Уссурийска. В январе по железной дороге отправлено более 14 тыс. тонн рыбных грузов в Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург.

В связи с растущим спросом на дальневосточную рыбопродукцию в западных регионах России в первом квартале года планируется запустить в работу новый холодильный комплекс в подмосковном городе Электроугли. Мощность предприятия составляет 10 тыс. тонн единовременного хранения.

«Таким образом группа компаний Владморрыбпорта, обладая оптимальной логистической инфраструктурой, позволяет не только увеличить скорость доставки рыбопродукции на внешний и внутренний рынки, но и обеспечивает сохранность качества с минимальными финансовыми затратами», — подчеркнули в пресс-службе.

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