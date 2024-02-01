Ушедшему импорту подбирают аналоги

Отечественные производители активно занимаются разработкой и созданием наиболее востребованных у рыбаков и рыбопереработчиков видов оборудования — холодильного, судового, филетировочного, рыбопоискового и т.д. Традиционно площадкой для презентации успешных кейсов «рыбного» импортозамещения стала ВАРПЭ.

30 января Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) провела третье заседание рабочей подгруппы «Машины и оборудование для рыбоперерабатывающей промышленности», созданной Минпромторгом летом 2022 г. В заседании приняли участие представители Министерства промышленности и торговли, Минсельхоза, Минэкономразвития, отраслевых объединений и производители оборудования для рыбного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews.

Председатель подгруппы, президент ВАРПЭ Герман Зверев проинформировал участников встречи о том, что по итогам предыдущего заседания в ведомства была направлена информация, касающаяся мер поддержки предприятий и востребованных видов оборудования — рыбоперерабатывающего, холодильного, упаковочного. До рыбацкого сообщества была донесена информация о возможностях, которыми располагают отечественные технологические компании. Глава ассоциации также напомнил, что для этих целей ВАРПЭ использует свои медиаплощадки — сайт, на котором создана единая база поставщиков оборудования, и телеграм - канал (рубрика #знайнаших).

Представитель Минпромторга напомнил, что субсидия, выделяемая по постановлению правительства от 20 октября 2022 г. № 1872 , покрывает 80% затрат предприятий на разработку, создание и внедрение в серийное производство отечественного судового комплектующего оборудования. По информации министерства, сейчас по этой программе запущено 12 проектов, связанных с рыбопромысловым оборудованием. Их реализацию осуществляют четыре предприятия.

В числе получателей субсидии — санкт-петербургская компания «Морские комплексные системы» (МКС). На заседании подгруппы она представила широкий ряд разработанного оборудования, включая судовые измельчители для переработки отходов — как рыбных, так и пищевых, элеваторы для опускания и подъема рыбной продукции, рыбомучные установки, холодильное оборудование для оснащения RSW-танков.

«Используя отечественное программное обеспечение и передовые методики проектирования, нами разрабатывается типоряд малой и средней рыбоперерабатывающих фабрик, фабрики по переработке краба и оборудования для живовозов, — рассказал руководитель инженерного центра МКС Дмитрий Сидоренко. — Область применения нашего оборудования: это суда-краболовы, ярусоловы, траулеры, а также береговые рыбоперерабатывающие производства».

Помимо создания оборудования с нуля компания также осуществляет обратный инжиниринг. «На данный момент мы уже закончили реинжениринг головоруба и приступили к его изготовлению. Наши специалисты занимаются сейчас реинжинирингом шкуросъемной машины», — поделился деталями работы представитель МКС.

Компания «Ингениум», которая базируется в Ростове-на-Дону, делает ставку как на энергоэффективность технологий, применяемых для холодильных систем, так и на их экологичность, предлагая использовать в качестве хладагента углекислый газ. «Диоксид углерода — это хорошая замена синтетическим газам и неплохая альтернатива аммиаку, который является эффективным хладагентом, однако имеет ряд недостатков, таких как пожароопасность и токсичность», — прокомментировал глобальную тенденцию к отказу от фреонов замдиректора по коммерции «Ингениума» Дмитрий Батенкин.

По его словам, последние годы эта технология все чаще применяется не только для логистических объектов, но и для производств. Одним из реализованных проектов «Ингениума» стал морозильный склад рыбоперерабатывающего комплекса площадью почти 13 тыс. кв. м, рассчитанный на единовременное хранение 34 тыс. тонн продукции. Энергопотребление склада благодаря решению с углекислым газом получилось на несколько порядков ниже, чем у классической схемы с фреоном. В результате за счет большей энергоэффективности и сравнимых эксплуатационных расходов исходная разница в капзатратах окупилась менее чем за два с половиной года.

Еще одним преимуществом применения углекислого газа в качестве хладагента на производстве в «Ингениуме» считают возможность получения большого количества высокопотенциального тепла от систем рекуперации. Минпромторг также стимулирует использование природных хладагентов. Например, одна из мер поддержки позволяет бизнесу получить льготу по налогу на прибыль — если он использует оборудование российского производства. Кроме того, льготное финансирование можно получить в рамках различных лизинговых программ.

Линейку оборудования для переработки сельди, минтая и трески представила владивостокская компания «Навада». Приморцы поставили амбициозную цель — создать аналоги знаменитых машин Baader. «Сейчас первые промышленные образцы нашего оборудования проходят морские испытания на судне компании «Гидрострой», которое ведет промысел сельди, — рассказал представитель «Навады» Алексей Ким. — Мы вышли на хорошие показатели по выпуску филе-бабочки — на 30% выше, чем у оборудования Baader. Это подтверждается данными ССД».

Не менее востребованы у рыбаков машины для производства филе минтая — без костей и с костями. «Данное оборудование у нас выйдет ориентировочно через неделю на первые тестовые испытания», — уточнил Алексей Ким. Поскольку флот уже столкнулся с нехваткой кадров для выпуска рыбного филе, компания совместно с Дальрыбвтузом запустила трехмесячные курсы для подготовки специалистов по обслуживанию филетировочного оборудования.

Много внимания «Навада» уделяет и переработке отходов. На выставке в Санкт-Петербурге компания продемонстрировала рыбомучную установку. А первая модификация жировой линии, которая уже установлена на судне, показала производительность до 6 кубометров ветеринарного жира в сутки.

Программа импортозамещения охватывает и такой специализированный сегмент, как рыбопоисковая аппаратура и системы контроля параметров трала. Разработкой отечественных решений в этой области занимается Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева (АКИН), входящий в Корпорацию морского приборостроения.

«Мы разрабатываем низкочастотный и высокочастотный рыбопоисковые гидролокаторы, — отчитался директор по развитию продукции гражданского направления АКИН Владимир Фролов. — Пытаемся сделать практически полный аналог Simrad с точки зрения подключения нашего оборудования к обрабатывающему комплексу рыбопромысловых судов. На сегодняшний день на все изделия разработана документация, изготовлены опытные образцы и прошли предварительные испытания».

Система контроля параметров трала, созданием которой также занимается АКИН, призвана заменить импортное устройство Simrad FM90. В состав тралового зонда входят гидролокаторы вертикального и горизонтального сканирования, датчики давления, температуры, наклона зонда. Комплекс дополняют лебедка, автоматизированное рабочее место оператора и датчики наполнения трала. К серийному производству планируется приступить в начале 2025 г.

На этом этапе институт надеется на развитие сотрудничества с рыбопромышленными компаниями, чтобы провести сравнительные испытания оборудования непосредственно на борту судна, сравнить его характеристики с импортными аналогами и при необходимости доработать для серийного производства. Специалисты АКИН также видят возможность разработки приборов для повышения эффективности крабового промысла, если у рыбаков возникнет интерес к таким устройствам. Они высказали идею провести на площадке ВАРПЭ отдельное совещание по этим предложениям.

Работы по созданию скороморозильных аппаратов, способных составить конкуренцию продукции DSI и Optimar, ведутся в Волжске на заводе «Гран». «В настоящее время завод реализует поручение Минпромторга по импортозамещению морозильных плиточных аппаратов. Речь, в частности, идет о горизонтальных аппаратах с автоматической загрузкой и выгрузкой морского исполнения для судов рыбопромыслового флота с применением как российской, так и европейской блокформы, а также вертикальных плиточных шкафов с автоматической выгрузкой», — сообщил гендиректор завода Григорий Малахевич.

По его словам, «Гран» уже завершил разработку документации, получил одобрение Морского регистра и приступил к производству опытных образцов. «Ориентировочный срок завершения производства опытных образцов — июнь 2024 года, — объявил руководитель компании. — Думаю, с июля мы будем готовы приглашать на территорию завода для наблюдения за испытаниями и процессом работы этих аппаратов. Серийная реализация этого оборудования планируется с января 2025 года. Наш завод также дополнительно разрабатывает и береговую модификацию таких аппаратов с автоматической загрузкой и выгрузкой».

Подводя итоги обсуждения, Герман Зверев отметил, что заседания рабочей группы становятся все более прагматичными и прикладными. Формат общения позволяет производителям не только информировать рыбаков о продвижении своих технологических разработок, но и поднимать вопросы, требующие вмешательства регулятора. В частности, «Навада» обратила внимание на необходимость поддержки предприятий, которые уже начали серийный выпуск оборудования и добились коммерческой эффективности, но столкнулись с нехваткой средств для дальнейшего масштабирования производства.

Председатель подгруппы поручил отразить эту тему в протоколе заседания. «Это ровно то, о чем год назад мы говорили на заседание рабочей группы, — как важно проработать систему, при которой можно было бы производить аналогичное Baader оборудование. Сейчас мы имеем предприятие, которое готово и занимается этим, — указал Герман Зверев, пообещав направить обращение в Минпромторг по этой тематике. — Непростая история — мы все это видим. Но вот так, поэтапно, последовательно надо работать».

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