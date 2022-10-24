Для разработки судового оборудования предусмотрели алгоритм субсидий

Правительство определило правила поддержки из федерального бюджета работ по созданию и внедрению в серийное производство судового комплектующего оборудования. Субсидии должны помочь достроить флот в условиях санкций.

Правила предоставления субсидий на выполнение комплексных проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное производство судового комплектующего оборудования утверждены постановлением правительства от 20 октября 2022 г. № 1872. Документ вступил в силу, сообщает корреспондент Fishnews.

Компенсация будет предоставляться из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности» госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

Господдержка будет распространяться на оборудование из специального перечня. При этом предполагается содействовать как проектам, включающим модернизацию производственных мощностей организации, так и проектам без таковой. В первом случае максимальный срок реализации проекта составляет до шести лет, во втором — до пяти лет.

При этом для проектов с модернизацией производственных мощностей должно быть реализовано оборудования на сумму не менее половины полученной субсидии. Если модернизация не предполагается, то не меньше одного размера субсидии.

Субсидироваться может до 80% затрат на работы по разработке, созданию и внедрению в серийное производство судового комплектующего оборудования.

Направить компенсацию можно будет на оплату труда работников, на аренду имущества, закупку исследовательского оснащения, на аренду оборудования для серийного производства и другие нужды.

Получателей поддержки будет определять конкурс: проводить его два раза в год должен Минпромторг. Министерство уже объявило о начале сбора предложений для включения в перечень критически важного судового оборудования.

В этом году на разработку, производство и внедрение отечественного оборудования для гражданских судов будет направлено 7 млрд рублей.

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