Якутия установила ограничения на работу мигрантов в рыболовстве и рыбоводстве

В Республике Саха (Якутии) запретили в 2025 г. привлекать иностранцев, работающих по патентам, к 34 видам экономической деятельности, включая рыболовство и рыбоводство. Эта мера не распространяется на граждан стран ЕАЭС.

Опубликован соответствующий указ главы региона. Запрет распространяется на всех работодателей, в том числе физических лиц, привлекающих работников для нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства республики.

По информации региональных властей, ограничение не касается иностранных граждан, временно и постоянно проживающих на территории республики. Также оно не распространяется на работников из государств — членов Евразийского экономического союза и граждан, прибывающих из стран с визовым порядком въезда.

Игнорирование запрета работодателем влечет административную ответственность по части 1 статьи 18.17 КоАП (несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности).

«Введение запрета является одним из основных механизмов защиты национального рынка труда и приоритетного трудоустройства граждан РФ в рамках полномочий субъектов РФ. Данная мера позволяет соблюдать баланс интересов работодателей и российских работников на рынке труда, в то же время стимулировать работодателей минимизировать использование иностранной рабочей силы, замещать трудовых мигрантов российскими гражданами», — отметила председатель госкомзанятости Якутии Светлана Горюшинская.

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