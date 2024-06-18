Богатый улов, казалось бы, должен радовать рыбаков, но продать его бывает совсем не просто, даже если речь идет о такой популярной рыбе, как тихоокеанские лососи, по объемам добычи которых Россия в прошлом году вновь заняла первое место в мире. C каким ожиданиями рынок подходит к новой лососевой путине, чем ситуация отличается от прошлогодней и какие факторы сильнее всего влияют на предпочтения российских и зарубежных покупателей, в интервью Fishnews рассказал генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений Карпов.

— Евгений, как бы вы охарактеризовали ситуацию по лососевым, которая сложилась на рынке перед началом путины? Год назад уловы были близки к рекордным — всё ли удалось распродать?

— Ситуация с реализацией сейчас очень непростая. Практически по всем видам лососевых остаются большие стоки, которые перейдут и на следующий год. Скорее всего, какое-то время это будет сдерживающим фактором для роста цен — даже с учетом того, что в этом году подходы обещают небольшие.

— Такое часто бывает или обычно к началу путины прошлогодней рыбы уже нет?

— В моей практике за 15 лет это первый раз, чтобы у нас в таком количестве рыба переходила на следующий год. Несмотря на то, что и в этом году цена была достаточно низкой. Обычно мы вообще без остатков заходим в новый сезон.

— На ваш взгляд, за счет чего так получилось? Только в силу удачной путины или объемы продаж тоже снижаются?

— Мне кажется, тут повлияла совокупность факторов. Большой вылов, безусловно, сыграл свою роль. Но и конечный потребитель в своей продуктовой корзине уделил меньше внимания дальневосточному лососю.

Мы даже по собственной рознице видим, что примерно с марта пошел сильный спад. Прежде всего, это касается горбуши и кижуча, с кетой — более-менее стабильно. К примеру, кижуч у нас в магазине стоит 450 рублей, и при этом толком не продается.

— Хотя в предыдущие годы рестораторы не раз жаловались, что им кижуча не хватает.

— Именно. Если сравнить с семгой и форелью, там оптовые цены в районе 700–800 рублей, а у нас уже в розницу — 450 рублей, и мы не видим какого-то ажиотажа — еле-еле продается. Так что ситуация тяжелая.

На самом деле внутренний рынок в ценовом диапазоне практически стоит на месте уже года четыре, средние цены плюс-минус одинаковые. То же можно сказать и об объемах.

— А прогнозы науки, что этот год будет совсем не таким урожайным на лосося, влияют на настроение оптовых покупателей?

— Большинство покупателей так далеко в будущее не смотрит. Люди живут сегодняшним днем: закупают рыбу понемножку, наперед не берут. Хотя, с точки зрения рыбопереработки, сейчас цена очень комфортная — даже с прицелом на работу в следующем году, ведь срок годности замороженной рыбы — 24 месяца, разумеется, если соблюдать условиях хранения.

Понятно, что тут многое зависит от наличия у компаний оборотных средств. Чтобы закупить сырье впрок, нужны либо собственные деньги, либо кредитные. Кредиты у нас сейчас дорогие, соответственно, у переработчиков нет возможности закупать больший объем и подольше хранить его. Поэтому и им приходится работать с колес, и у нас продажи тормозятся.

— Предприятия, продукцию которых реализует ТД «Камчатский меридиан», несколько лет назад проходили MSC-сертификацию лосевых промыслов. Какое значение имеет этот фактор при работе на разных рынках?

— Сертификация имеет значение при работе с покупателями из стран Азии, потому что азиатские компании поставляют свою продукцию на глобальные рынки, в том числе на Европу, а там просят, чтобы был сертификат MSC. В таких случаях важно, чтобы вся цепь поставки была сертифицирована и ее можно было проследить по документам от начала и до самого конца.

При этом на условия сделки наличие сертификации вообще не влияет, а на ценовой диапазон — только тогда, когда мало рыбы. Бывает, что первую партию берут только с MSC-сертификатом, а остальные — уже без него.

На российском рынке этот сертификат никому не нужен и не интересен.

— А для российского рынка важно, кто именно производитель? Или главное, чтобы продукция соответствовала заявленным при продаже характеристикам?

— Да, это важно. Переработчики, как правило, имеют представление о продукции разных заводов, поэтому часто просят рыбу определенных производителей. Иногда ты сам предлагаешь попробовать продукцию другого завода, а переработчик отказывается, потому что его производство уже полностью настроено под конкретное сырье.

В рознице таких требований практически нет, там визуальный осмотр — рыба выглядит хорошо, глаза блестят, проверка документов — и всё нормально, поехали. С переработчиками не так.

На самом деле конкуренция среди производителей огромная, и это хорошо, потому что когда есть конкуренция — есть и развитие. Каждое предприятие старается улучшить качество продукции — это первый момент.

Но есть и другие — например, вопрос доставки до покупателя. Если взять нашу группу, то у нас есть своя транспортная компания, которая позволяет оказывать нашим клиентам полный спектр услуг: сами поймали рыбу, продали, загрузили, довезли, отдали. Покупателю не нужно искать, кто довезет рыбу, волноваться о поддержании температурного режима, решать возникающие проблемы. Продукция всё время под нашим контролем.

Кстати, многие компании идут по такому же пути: выстраивают свою логистику, сервисы. Я считаю, что всё это двигает рынок вперед.

— Район вылова для красной рыбы тоже важен? И есть ли лидеры по популярности среди дальневосточных регионов?

— Вы знаете, есть. Первое место занимает сахалинская рыба — горбуша, ее постоянно спрашивают. Но так как на Сахалине последние годы подходы слабые, цены на это сырье — просто космос, разница может достигать 50 рублей на килограмм, поэтому переработчики все-таки уходят за более доступной горбушей на Камчатку. Там стадо другое, мясо рыбы немного отличается — и цветом, и консистенцией. На Курилах горбуша тоже очень хорошая.

Если говорить про кету, то в Хабаровском крае, на побережье Охотского моря есть предприятие, которое, на мой взгляд, является одним из лучших по кете. А вот Сахалин, где кета в основном заводского разведения, наоборот не так популярен у рыбопереработчиков.

— С учетом этого, стоит ли, на ваш взгляд, развивать бренды с географической привязкой? Например, «камчатский лосось» или «дальневосточный минтай»?

— Мне сложно сказать. Бренд «Русская рыба», безусловно, нужно развивать и продвигать. А региональные бренды — это скорее потребительская история и, наверное, больше для западной части нашей страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Урала, откуда Дальний Восток или Камчатка выглядят чем-то далеким и интересным.

— Российских рыбаков часто упрекают в слишком сильной ориентации на экспорт. Справедливо ли это для продукции из тихоокеанских лососей? По вашему опыту, какая рыба наиболее востребована за рубежом?

— Давайте смотреть по отдельным видам. Практически весь кижуч — на 99,9% — идет на внутренний рынок. По нерке примерно 60–70% — это Япония, экспорт. Далее горбуша — в отдельные годы соотношение может быть и 50% на 50%, а может быть и 70% на 30% в пользу внутреннего рынка. По кете примерно 20% покупает Азия — Вьетнам, Китай, а остальное поступает на внутренний рынок. В дальневосточном лососе наша страна дефицита уж точно не испытывает.

— Вы недавно вернулись с крупнейшей рыбной выставки в Европе Seafood Expo Global в Барселоне. Что для вас было основной целью поездки?

— Во-первых, у нас получилось встретиться с нашими азиатскими партнерами. Это важно, потому что следующая выставка, где это можно сделать, пройдет только в Даляне, а это еще не скоро.

Кроме того, в Европе осталось много партнеров, которые хотели бы возобновить работу с нами, когда появится такая возможность. В этом плане было полезно пообщаться с ними, узнать в целом, как там обстановка. У них тоже не все гладко, покупательская способность сильно просела и у европейцев. Главное, что связи мы не теряем, поддерживаем диалог, и нас ждут.

— Некоторые дальневосточные регионы активно занимаются организацией бизнес-миссий, проводят внутри страны и за рубежом фестивали для экспортеров, используют самые разные возможности для налаживания международных связей. Как вы оцениваете эффективность таких проектов?

— Это на самом деле помогает. Мы потихоньку начинаем раскачивать новые направления поставок. Понятно, что это вопрос не одного дня и даже не одного года. Возможно, лет пять уйдет, прежде чем что-то получится, но, честно говоря, это стоит того. Мы вкладываемся в будущее, где через несколько лет мы будем уверенно стоять на ногах и на равных конкурировать на этих рынках.

Например, наши представители уже ездили в Кыргызстан, потом в Узбекистан, а сейчас находятся в Турции. Я сам был на выставке в ОАЭ, мы планируем поставлять туда филе минтая и красной рыбы, а также икру. Далее в планах — Таиланд, выставка будет в Бангкоке. Кроме того, нас интересует Бразилия и в целом Латинская Америка. Я считаю этот регион одним из самых перспективных рынков для реализации филе минтая, белой рыбы — хотя бы в силу его размеров.

В целом интересных направлений много, мы активно по ним работаем, и нам в этом серьезно помогают органы власти. Я имею в виду и программы Минсельхоза для развития экспорта, и инициативы руководства Камчатского края, и деятельность экспортных центров в Приморье и на Камчатке. Они действительно на своем уровне делают всё возможное, и мы с удовольствием с ними сотрудничаем, участвуем в составе зарубежных делегаций, получаем обратную связь — всё это очень ценно.

— Как продвигается работа над онлайн-сервисом FishStat , который предназначен для оптовых сделок с рыбной продукцией? Проект уже запущен в широкий доступ?

— Да, в мае мы запустили его в полном объеме. Первыми участниками онлайн-сервиса стали наши партнеры. У них уже есть возможность в реальном времени покупать в этой системе рыбу, пользоваться логистикой, смотреть хранение в холодильниках — и всё, что с этим связано.

Сейчас мы плотно занимаемся инструментами для аналитики, обучаем искусственный интеллект, и думаю, что со следующего года он уже сможет подсказывать пользователям платформы уровень цен на различные виды продукции внутри страны. Причем мы загружаем в систему данные о продажах за несколько лет, поэтому она сможет на их основе строить прогнозы наперед.

— Насколько велик интерес к такому инструменту со стороны ваших партнеров?

— Мы уже обсуждали эту тему с некоторыми рыбодобытчиками и рыбоперабатывающими предприятиями. Им тоже интересно познакомиться с нашей системой, загрузить туда свою продукцию и посмотреть, как это будет работать. Потому что в нашей сфере привыкли работать по старинке, по звонку выяснять детали, условия. А здесь ты зашел: фотографии есть, район вылова указан, размерный ряд присутствует и цены. Последнее особенно важно, и мы в правилах сервиса просим поставщиков указывать именно реальные цены.

Таким образом покупатель сразу видит всю информацию, сам выбирает продукцию, которая ему подходит, и объем, который ему нужен. Ввел цифры, нажал одну кнопку — и на почту поставщика сразу прилетела заявка. Эту заявку менеджер обработал, на той же платформе написал сообщение в мессенджере, прикрепил счет и отправил. Всё! Плюс вся история переписки сохранена, что позволяет легко разруливать возможные споры.

— Помимо аналитических функций какие еще преимущества есть у FishStat по сравнению с другими торговыми системами?

— Например, мы считаем очень полезной функцией наш мессенджер с встроенным онлайн-переводчиком на основе нейросетевых технологий, который моментально переводит сообщения с русского языка на английский и китайский и обратно. Это позволяет обсуждать сделки с иностранными партнерами, даже не зная языка. Когда мы тренировали нейросеть и тестировали с китайскими партнерами качество перевода, точность достигала 99%. То есть мы их полностью понимали, а они — нас.

Сейчас мы отрабатываем и другие языки, прежде всего, корейский и японский, будем подключать их по мере готовности. Мне кажется, это огромный плюс, потому что азиатских партнеров у наших рыбаков много, и для них такое общение очень удобно.

— В конце прошлого года вы говорили о планах провести фестиваль дальневосточного лосося. Они по-прежнему в силе? Если да, то где и когда планируется это мероприятие?

— Да, фестиваль у нас по-прежнему в планах. Мы считаем, что популяризация — это важно. Нам бы очень хотелось, чтобы российский потребитель не уделял больше внимания импортному лососю, а посмотрел бы в сторону родного тихоокеанского. А то даже обидно, когда приходишь в ресторан даже во Владивостоке или на Сахалине, а в меню лосось — это по умолчанию форель или семга. Да, наша рыба немного отличается, но к ней просто надо найти подход. Столько проводится кулинарных шоу, почему бы не показать, как правильно приготовить горбушу или кету, чтобы было вкусно?

Как только на Камчатке пойдет лосось, мы окончательно определим дату фестиваля. У нас уже даже выбрано для этого место. В Петропавловске-Камчатском мы сейчас запускаем свой розничный магазин, и на его базе планируем начать эту историю с фестивалем. А в дальнейшем мы хотим сделать такие же мероприятия в Москве, в Санкт-Петербурге и, возможно, в Новосибирске — как раз ведем такие переговоры с партнерами.

— Магазин в Петропавловске-Камчатском — это ваш первый шаг в рознице или такой опыт уже был?

— Если говорить о ТД «Камчатский меридиан», то в Москве мы сейчас работаем с несколькими «Пятерочками», на территории которых размещены наши рыбные лавки. Для нас такое соседство удобно, оно дает большую проходимость. Пока открыто четыре магазинчика, но если всё хорошо пойдет, то постепенно будем расширяться. Но на Дальнем Востоке этот магазин для нас будет первым.

Fishstat.ru

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Анна ЛИМ, Fishnews

Июнь 2024 г.

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