Дальнему Востоку озвучили ожидания по лососям

В этом году на Дальнем Востоке прогнозируется вылов около 320 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Ожидания по горбуше — порядка 193 тыс. тонн.

Прогнозы по вылову лососей специалисты ВНИРО представили к обсуждению планов по проведению путины на Дальнем Востоке. Традиционно в феврале рассматриваются проекты стратегий организации промысла по регионам.

В этом году, по данным ученых, объемы вылова могут составить около 320 тыс. тонн. Традиционно основу уловов составляет горбуша: прогноз по добыче этого объекта — около 193 тыс. тонн. Это величина близка к среднемноголетнему показателю вылова в ряду четных лет в нынешнем столетии, отметили в институте.

Специалисты ожидают, что с 2024 г. в ряду четных лет начнется поступательный рост вылова тихоокеанских лососей.

Основные объемы добычи традиционно ожидаются на Камчатке — около 170 тыс. тонн. Прогноз для Сахалинской области составляет порядка 90 тыс. тонн, в Хабаровском крае — около 50 тыс. тонн. В Магаданской области, Приморском крае и на Чукотке ожидается суммарная добыча около 11 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

Для подавляющего большинства промысловых районов прогноз добычи горбуши на 2024 г. превышает ее вылов в 2022 г. Исключение — северо-запад Сахалина и Южные Курилы. Основные уловы, по мнению специалистов, обеспечат районы, расположенные на северо-восточном и западном побережье Камчатки, на охотоморском побережье Хабаровского края, в Восточно-Сахалинской подзоне.

Прогнозы по вылову в дальнейшем могут корректироваться.

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