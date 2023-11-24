Анализ результатов добычи лососей заслушал ДВНПС

Лососевую путину уходящего года можно назвать не только состоявшейся, но и удачной, оценил результаты Дальневосточного региона на заседании научно-промыслового совета директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Результаты одно из ключевых для рыбной отрасли страны путин — лососевой — подвели на осеннем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, сообщает корреспондент Fishnews. На этот раз ДВНПС собрался на Камчатке, часть участников подключилась к обсуждению по видеосвязи.

Всего в текущем году дальневосточники взяли около 609 тыс. тонн тихоокеанских лососей — это максимальный показатель в ряду нечетных лет. А за последние годы в целом такой улов уступает только результату 2018 г. (тогда было поймано более 677 тыс. тонн).

Глава Росрыболовства Илья Шестаков, подводя итоги промысла, отметил, что путина взяла серебряную медаль. «Справились все неплохо, и результаты говорят сами за себя», — сказал руководитель федерального агентства.

Свой вклад в обеспечение высоких уловов внесло научное сопровождение промысла, обратил внимание директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин. Он представил доклад о результатах путины.

Лидирует по уловам лососей регион, которые на этот раз и принимал научно-промысловый совет, — Камчатский край. Здесь выловлено около 491 тыс. тонн, или 81% от общего объема добычи красной рыбы. Для Камчатки это также рекорд среди нечетных лет. При этом наука вновь отметила тенденцию сглаживания разницы в подходах горбуши к восточному и западном побережью полуострова.

Руководитель института остановился на мерах регулирования, которые применялись в регионе. А также обратил внимание на то, что, несмотря на многочисленные подходы горбуши, не оправдались прогнозы на северо-востоке и юго-западе. Кроме того, во всех промрайонах оказались ниже ожидаемых уловы кеты. Говоря о нерке, директор ВНИРО отдельно остановился на проблематике реки Камчатка.

В период путины от рыбодобывающих предприятий поступило много инициатив по организации промысла в регионе — большая часть из них находится в проработке и, возможно, будет предложена наукой для отражения в дальнейшей стратегии.

В Сахалинской области рыбаки добыли свыше 71 тыс. тонн лососей. При этом нынешний год стал первым в ряду нечетных лет, когда вылов сахалинской горбуши составил более 30 тыс. тонн. Директор института обратил внимание на оправдавшиеся ожидания по горбуше на северо-западном и восточном побережьях Сахалина. В то же время на Южных Курилах горбуши поймали меньше, чем прогнозировалось. Специалисты связали такое расхождение с неблагоприятными гидрологическими условиями на протяжении большей части преданадромной миграции рыбы.

На весеннем заседании ДВНПС перед отраслевой наукой, в частности, ставилась задача оценить перспективы организации промысла в заливах Терпения и Анива. Сейчас специалисты анализируют ситуацию — о результатах будет доложено при формировании стратегии организации лова на 2024 г., сообщил Кирилл Колончин.

Хабаровский край, как и Сахалинская область, достаточно сложный регион для проведения путины, а по числу ограничений на промысле — вообще лидер на Дальнем Востоке. В последние годы вылов красной рыбы в крае составляет 26-33 тыс. тонн. Нынешний год исключением не стал: всего поймано более 28 тыс. тонн.

Особенностью лососевого сезона в этот раз были максимальные в ряду нечетных лет уловы горбуши в реках северной части подзоны Приморье. Выше прогноза оказался и вылов горбуши в охотоморских районах края, объемы добычи кеты на материковом побережье Охотского моря. Уловы кеты в других районах региона, нерки и кижуча в Охотском районе прогнозных показателей не достигли.

Одной из причин неполного освоения выделенных объемов по амурской осенней кете директор ВНИРО назвал избыточные меры по снижению промысла за счет ограничения мест постановки орудий лова. Амур и Амурский лиман стали модельными водными объектами, в которых отраслевая наука на протяжении последних пяти лет отрабатывала меры по снижению пресса промысла на тихоокеанских лососей, отметил руководитель НИИ. С учетом результатов исследований и путины при подготовке стратегии на следующий год будет предложено смягчить ряд ограничений рыболовства, сообщил Кирилл Колончин.

В Магаданской области вылов практически достиг 15 тыс. тонн — это рекордный показатель. «И как и в предыдущие годы, он был достигнут благодаря урожайному подходу горбуши», — подчеркнул директор НИИ. Можно было бы поймать и больше, но на ряде рыболовных участков объемы добычи лимитировала мощность переработки. Учитывая перспективы роста запасов, региону, наверное, стоит подумать о развитии береговой переработки, прежде всего в заливе Шелихова, и привлекать на путину больше рыбоперерабатывающих судов, считают в институте.

Сложной оказалась ситуация на Чукотке. Это единственный регион, где не оправдались прогнозы вылова всех трех промысловых видов лососей — горбуши, кеты и нерки. После довольно богатых на уловы лет объем добычи резко сократился до уровня 2000-х гг. и составил около 1,3 тыс. тонн. Одной из причин названы дефицит рыб-производителей и нестабильные гидрологические режимы, негативно повлиявшие на выживаемость молоди. Для пропуска лосося на нерестилища в эту путину использовались жесткие ограничения, и они, как полагают во ВНИРО, сработали.

Путину в Приморском крае глава отраслевого института оценил как самую спокойную «из всех дальневосточных регионов». Особенностью стали многочисленные подходы горбуши. В результате вылов этого вида лососей кратно превысил прогноз: добыто 1,5 тыс. тонн. Уловы кеты и симы не достигли прогнозных значений.

ВНИРО уже готовится к путине следующего года. Осенью проведены две традиционные учетные траловые съемки откочевывающей молоди лососей.

Отраслевая наука открыта для широкого обсуждения мер регулирования промысла, заверил директор института. Он пригласил все заинтересованные стороны принимать активное участие в разработке стратегий организации лова на 2024 г.

На осеннем заседании представители региональных властей и рыбной промышленности уже выступили с рядом предложений по проведению путин на перспективу.

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