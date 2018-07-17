17 июля 2018 года

ЕС и Китай договорились о защите океанов

Евросоюз и Китай заключили соглашение о партнерстве в области океанов. В сообщении, опубликованном по этому случаю на сайте Еврокомиссии, документ назван уникальным.

Соглашение о партнерстве Брюссель и Пекин заключили в рамках Саммита Евросоюз – Китай. В документе выражено «четкое намерение» защитить морскую среду, бороться с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением и внедрять Программу устойчивого развития до 2030 г. – набор целей для международного сотрудничества, принятый государствами – членами ООН.

ЕС и КНР намерены взаимодействовать в таких сферах, как сохранение и устойчивое использование морского биоразнообразие, борьба с загрязнением моря, в том числе пластиком и микропластиком. Участники соглашения также нацелены на смягчение последствий и адаптацию к воздействию на океаны изменения климата, в том числе в Арктике. В числе сфер для сотрудничества – сохранение антарктических морских биоресурсов, управление промыслами на региональном и глобальном уровне и предупреждение браконьерства.

Брюссель и Пекин договорились поддерживать развитие процветающей и устойчивой «голубой экономики», сообщает корреспондент Fishnews. Страны собираются изучать возможности по интенсификации бизнес-контактов и обмена информацией между участниками отрасли – компаниями, исследовательскими организациями, финансовыми институтами и отраслевыми ассоциациями.

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства Кармену Велла отметил, что он видит повсюду в мире растущее понимание необходимости совместного ликвидации вызовов, с которыми сталкиваются наши моря и океаны, – начиная с очищением воды от загрязнения пластиком и заканчивая борьбой с переловом.

Fishnews