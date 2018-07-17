Новости
Заросли ламинарии на мелководье в Тихом океане. Фото jkirkhart35 («Википедия»)

ЕС и Китай договорились о защите океанов

Евросоюз и Китай заключили соглашение о партнерстве в области океанов. В сообщении, опубликованном по этому случаю на сайте Еврокомиссии, документ назван уникальным.

Соглашение о партнерстве Брюссель и Пекин заключили в рамках Саммита Евросоюз – Китай. В документе выражено «четкое намерение» защитить морскую среду, бороться с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением и внедрять Программу устойчивого развития до 2030 г. – набор целей для международного сотрудничества, принятый государствами – членами ООН.

ЕС и КНР намерены взаимодействовать в таких сферах, как сохранение и устойчивое использование морского биоразнообразие, борьба с загрязнением моря, в том числе пластиком и микропластиком. Участники соглашения также нацелены на смягчение последствий и адаптацию к воздействию на океаны изменения климата, в том числе в Арктике. В числе сфер для сотрудничества – сохранение антарктических морских биоресурсов, управление промыслами на региональном и глобальном уровне и предупреждение браконьерства.

Брюссель и Пекин договорились поддерживать развитие процветающей и устойчивой «голубой экономики», сообщает корреспондент Fishnews. Страны собираются изучать возможности по интенсификации бизнес-контактов и обмена информацией между участниками отрасли – компаниями, исследовательскими организациями, финансовыми институтами и отраслевыми ассоциациями.

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства Кармену Велла отметил, что он видит повсюду в мире растущее понимание необходимости совместного ликвидации вызовов, с которыми сталкиваются наши моря и океаны, – начиная с очищением воды от загрязнения пластиком и заканчивая борьбой с переловом.

Fishnews
НазадМетки: КНРбраконьерствокитай
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс» Антон БАЖЕНОВ

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс»

Антон БАЖЕНОВ

«Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

Генеральный директор ООО «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор ООО «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Держим курс на развитие глубокой переработки

Начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Анна РУСОВА

Начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод»

Анна РУСОВА

Нам не обойтись без рыбоводных заводов

Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна

Александр ПОЗДНЯКОВ

Как готовятся к путине на Амуре

Все интервью

Личное мнение

Максим БЕРГЕЛЯ, председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

К лососевой путине на Амуре подошли с серьезными изменениями

Партнер юридической фирмы «Инмар» Константин ИВАНЧИН

Партнер юридической фирмы «Инмар»

Константин ИВАНЧИН

Конституционный суд на стороне судовладельцев

Все материалы

Крупным планом

Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина. Фото предоставлено ОРКЗ № 55

Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина

Сборная команда Камчатского края на Чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (проходил в Южно-Сахалинске). Фото предоставлено группой компаний «Антей»

«Антей»: социальная ответственность – норма для бизнеса

С рыбоводного завода на озере Лагунное Южно-Курильский рыбокомбинат отправил в свободное плавание 1,5 млн мальков кеты

От малька до ПРО

С 2008 г. камчатские рыбные компании вложили в развитие и модернизацию своих производств более 25 млрд рублей

Камчатка прибавила в «рыбных» инвестициях

Все материалы

События

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

Глобальный рынок оценил российскую рыбу

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.