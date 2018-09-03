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Эксперты работают на месте аварии в Фукусиме. Фото МАГАТЭ

Рыбаки Фукусимы протестуют против слива радиоактивных вод

В Японии обсуждают, что делать с загрязненной радиоактивным тритием водой на АЭС «Фукусима-1». Одно из предложений – слив в океан. Против такого решения проблемы выступило рыбацкое сообщество провинции.

В ситуации, когда опасные слухи (о загрязнении продуктов радиоактивными веществами) продолжают циркулировать в Японии и некоторые страны сохраняют ограничения на импорт продовольствия из региона, выпуск радиоактивной воды в океан неизбежно нанесет смертельный удар по рыбной промышленности префектуры, подчеркнул глава Федерации рыбохозяйственных кооперативов Фукусимы Тецу Нозаки.

Это заявление он сделал на общественных слушаниях Агентства природных ресурсов и энергетики в городе Томиока префектуры Фукусима, пишет The Japan Times. Обсуждался вопрос утилизации загрязненной радиоактивным тритием воды.

Оператор АЭС «Фукусима-1» - компания TEPCO (Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.) - снижает радиоактивный уровень загрязненной воды. Однако применяемое оборудование не может вывести из нее тритий. Переработанная вода хранится в емкостях в помещениях станции. Ее объемы растут, поскольку поврежденный реактор по-прежнему нуждается в охлаждении. Площади для установки новых емкостей заканчиваются.

Как сообщает Fishnews, в докладе Агентства природных ресурсов и энергетики, сделанном в 2016 г., эксперты предложили слить загрязненную воду в океан, разведя ее пресной. Такой способ решения проблемы назван относительно дешевым и экономичным.

В текущем году Россия сняла ограничения на импорт рыбной продукции и морепродуктов из Фукусимы. Ранее поставки фукусимской рыбы возобновил Таиланд, что привело к протестам местного населения. Япония прилагает серьезные усилия по возвращению рыбы из провинции на южнокорейский рынок.

Fishnews
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