06 декабря 2018 года

МИД обещал учесть позицию сахалинских депутатов по Курилам

В Министерстве иностранных дел ознакомились с обращением Сахалинской облдумы по вопросу возможной передачи части Курил Японии. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что письмо будет учтено и не останется без ответа.

Обращение к министру иностранных дел Сергею Лаврову Сахалинская областная дума направила 29 ноября. Парламентариев обеспокоило, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ собрались активизировать двусторонние переговоры о мирном договоре на основе декларации 1956 г.

«В связи с тем, что в основу Декларации 1956 года заложен принцип передачи части российской территории – островов Малой Курильской гряды – после заключения Мирного договора с Японией, жители Сахалинской области опасаются, что указанные территории будут исключены из состава Российской Федерации», – говорится в письме.

Об обращении напомнили на брифинге официального представителя МИД Марии Захаровой, сообщает корреспондент Fishnews. «Если суверенитет России над Южными Курилами сомнению не подлежит, то какие положения Советско-японской декларации 1956 года взяты за основу переговорного процесса?» – спросили спикера.

Мария Захарова ответила, что обращение в МИДе видели. «На поступающие заявления по данной проблематике заявители получают ответы в индивидуальном порядке», – прокомментировала представитель министерства.

Она подчеркнула, что российский подход к переговорам с японскими коллегами «целиком и полностью изложен» на сайте министерства. Декларация 1956 г., отметила Мария Захарова, в послевоенный период служила договорно-правовой базой для выстраивания отношений между СССР, государством-продолжателем которого является Россия, и Японией. Декларация была ратифицирована парламентами обеих стран и зарегистрирована в Секретариате ООН. «Это к вопросу о том, что кому-то хочется дополнить переговорный процесс какими-то элементами или изъять их из него. В данном случае переговорный процесс опирается на имеющуюся правовую базу, – заявила спикер. – Она сформирована, ратифицирована парламентами обеих стран, зарегистрирована в Секретариате ООН. В ней закрепляется юридический факт прекращения состояния войны и восстановления дипломатических отношений между СССР и Японией».

Таким образом, отсылки к декларации иполитическому диалогу с Японией обоснованы и естественны, резюмировала Мария Захарова. «Разумеется, российская сторона исходит из необходимости учета в рамках переговорного процесса всех имеющихся двусторонних документов и дипломатической переписки, включая памятные записки Правительства СССР от 27 января и 24 февраля 1960 г. Вот дополнительный, очень краткий экскурс в эту проблематику. Но еще раз хочу сказать, что российская позиция в данном случае, несмотря на интенсивный диалог с японской стороной, основывается на очень солидном, правовом фундаменте. Эта позиция, которая формируется не стихийно, а на основе действующего законодательства», – добавила представитель министерства.

Напомним, что в 2016 г. Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились о начале консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. При этом было отмечено, что эта работа – движение к заключению мирного договора и она не должна наносить ущерб позиции двух стран по проблеме мирного договора.

На Курилах традиционно развито рыбное хозяйство, в прилегающих промысловых районах российские рыбаки добывают различные виды водных биоресурсов, на островах работают лососевые рыбоводные заводы.

Fishnews