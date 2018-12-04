04 декабря 2018 года

МИД просят отстоять Южные Курилы

Депутаты Сахалинской областной думы направили обращение к министру иностранных дел. Парламентарии надеются, что Сергей Лавров развеет опасения о возврате Японии нескольких островов Курильской гряды.

Основным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией являются претензии Токио на острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи.

Напомним, что в 2016 г. президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о начале консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. При этом было отмечено, что эта работа – движение к заключению мирного договора и она не должна наносить ущерб позиции двух стран по проблеме мирного договора.

На Курилах традиционно развито рыбное хозяйство, в прилегающих промысловых районах российские рыбаки добывают различные виды водных биоресурсов, на островах работают лососевые рыбоводные заводы.

В середине ноября главы государств провели встречу в Сингапуре. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал СМИ, что лидеры двух стран намерены активизировать двусторонние переговоры о мирном договоре на основе декларации 1956 г.

Затем по итогам встречи в Буэнос-Айресе Владимир Путин заявил, что работу по вопросу заключения мирного договора будут вести спецпредставители президента РФ и премьер-министра Японии, а курировать ее будут главы МИД двух стран. По информации РИА «Новости», этими спецпредставителями назначены заместители министров иностранных дел Игорь Моргулов и Такэо Мори.

В связи с возобновлением переговорного процесса депутаты Сахалинской областной думы направили обращение к министру иностранных дел Сергею Лаврову, сообщает корреспондент Fishnews.

Парламентарии подчеркивают, что Курильские острова имеют «стратегическое, оборонное, экономическое значение».

«В связи с тем, что в основу Декларации 1956 года заложен принцип передачи части российской территории – островов Малой Курильской гряды – после заключения Мирного договора с Японией, жители Сахалинской области опасаются, что указанные территории будут исключены из состава Российской Федерации», - говорится в обращении.

Депутаты просят Сергея Лаврова разъяснить позицию МИДа в отношении этих опасений. Также парламентарии призывают министра «принять все возможные меры по исключению из переговорного процесса вопроса о передаче Японии части Курильских островов».

Fishnews