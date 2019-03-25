25 марта 2019 года

Амурское предприятие будет отстаивать правоту в суде

28 марта в Арбитражном суде Дальневосточного округа, в Хабаровске, будет рассматриваться кассационная жалоба компании «Восточный рыбокомбинат». Подробности непростой ситуации сообщила газета «Наш регион – Дальний Восток».

«Все началось с проверки, которую еще в сентябре 2017 года представители Амурского территориального управления Росрыболовства совместно с сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю проводили в Николаевском районе, где и работает ООО «Восточный рыбокомбинат». Осенняя кетовая путина была в разгаре, поэтому специалисты предприятия выставили орудие лова (ставной невод типа «заездок») на одном из двух граничащих между собой рыбопромысловых участках (РПУ). Точнее, на участке номер восемь. Мы не зря подчеркиваем, что два РПУ (№ 8 и № 81) находились по соседству друг с другом, – в нашей истории это важный момент», – говорится в материале издания.

Авторы статьи также обратил внимание, что промысел осуществлялся на основании объемов, определенных комиссией по анадромным, и к моменту проверки было освоено около половины выделенного лимита.

Сообщается, что на РПУ № 8 провели проверку и предложили бригадиру рыбаков подписать некий акт. Как отмечено в статье, лишь в самом конце 2017 г. Амурское теруправление вынесло постановление № 543, в котором говорилось уже именно о нарушениях со стороны «Восточного рыбокомбината». «В нем указывалось, что орудие лова компании выходило за пределы рыбопромыслового участка № 8. То есть компания вроде бы ловила рыбу не только на своем, но и на соседнем РПУ. Но самое показательное заключалось в том, что этот самый соседний участок (под номером 81) также находился в пользовании ООО «Восточный рыбокомбинат», – говорится в публикации.

По данным издания, сотрудники ТУ посчитали, что предприятие нарушало правила рыболовства, и наложили на организацию административный штраф в размере 200 тыс. рублей, а в 2018 г. то же самое теруправление и по этому же факту обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к ООО «Восточный рыбокомбинат» и потребовало взыскать с компании в качестве ущерба 54 млн 935 тыс. рублей.

«Честно говоря, нам самим непонятно, о каких 54 млн 935 тыс. идет речь, цитирует издание адвоката Дмитрия Ноженко, представляющего в суде интересы «Восточного рыбокомбината». – Но это, кстати, второй вопрос. Основной парадокс заключается в наличии самого ущерба, который предприятие якобы нанесло государству. Чем это подтверждается? А фактически ничем. Соответствующие выводы сделаны на основании только одного документа – технического отчета, выполненного кадастровым инженером А. Дубицким. В этой бумаге в достаточно произвольной форме были указаны некие точки координат, после чего г-н Дубицкий сделал вывод: орудие лова выходило за пределы участка. Все, это и является «доказательной базой». При этом вначале чиновники, а потом и судьи не приняли во внимание заключения многих других высококвалифицированных специалистов, из которых следует: выхода орудия лова за пределы одного из РПУ либо не было совсем, либо он был минимальным. Что же касается суммы ущерба, то здесь также все туманно. Почему фигурирует почти 55 миллионов рублей? А я объясню: этот показатель был определен на основании заключения сотрудников Хабаровского филиала ТИНРО, которые взяли за основу весь вылов по разрешениям сезона 2017 года (92 тонны лососевых) на этом участке и умножили его на таксу, применяемую при расчете ущерба от браконьерства. Представляете? В отношении законопослушных рыбаков был применен алгоритм расчетов для браконьеров. И, исходя из этой схемы, компании насчитали те самые 55 миллионов. Хотя, по сути, невозможно подсчитать, как выход орудия лова за пределы РПУ мог повлиять на причинение ущерба. Тем более что миграционные коридоры не были перекрыты и расстояния между орудиями лова соответствовали правилам. Рыба спокойно шла на нерест. И никакого экологического ущерба тут даже быть не могло. Еще момент… Если даже орудия лова слегка и выходили за пределы участка, то соседний РПУ также принадлежал ООО «Восточный рыбокомбинат». Какой и кому в этом случае нанесен ущерб? Ну и главное. Предприятие добывало рыбу в рамках выделенных лимитов. За эти пределы оно не вышло. Было выловлено даже меньше рыбы, чем фигурировало в утвержденных лимитах. Так как можно рассуждать об ущербе, коль скоро заявленные объемы и так изначально на законных основаниях предназначались для вылова? К сожалению, судьи Арбитражного суда Хабаровского края и Шестого арбитражного апелляционного суда не приняли во внимание наши вполне обоснованные доводы. Надеемся, что Арбитражный суд Дальневосточного округа примет законное решение».

Fishnews