22 мая 2019 года

Суд помог разобраться с рисками для конкуренции

Арбитражные суды растолковали антимонопольные ограничения при проведении конкурсов на рыбопромысловые участки, расположенные в соседних муниципалитетах.

В 2018 г. министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области выставило на конкурс рыбопромысловый участок на Ириклинском водохранилище, сообщает корреспондент Fishnews. В торгах приняли участие три рыбодобывающие организации. В итоге договор на РПУ заключили не с победителем и не с компанией, занявшей второе место, а с участником, набравшим меньше всех очков.

Конкурсная комиссия сочла, что если участок будет передан в пользование победителю или «серебряному призеру», то с учетом уже имевшихся в их распоряжении РПУ обладатель станет монополистом. Что противоречит пункту 14 постановления Правительства РФ от 14 апреля 2008 г. № 264. Комиссия истолковала этот пункт так, что компания не вправе претендовать на заключение договора, если в результате совокупное количество рыбопромысловых участков в пользовании заявителя превысит 35% общего количества РПУ, расположенных в этом муниципальном образовании или на прилегающих к такому муниципалитету территориях.

Однако компания-победитель не согласилась с выводами конкурсной комиссии и обратилась с жалобой в Оренбургское УФАС. Организация обратила внимание, что разыгранный на торгах участок был единственным на территории муниципалитета и не граничил с находящимися у ней в пользовании РПУ.

УФАС встало на сторону победителя, а в дальнейшем с позицией антимонопольщиков согласились арбитражные суды первой и апелляционной инстанций. Согласно постановлению апелляционного суда, указанное в пункте 14 ограничение не применяется, если сформированы только 1 или 2 РПУ на территории одного муниципалитета или на территориях, прилегающих к территории такого муниципального образования. Суды отметили, что в пункте 14 речь идет не о прилегающих территориях муниципальных образований, а о рыбопромысловых участках, непосредственно прилегающих к территории муниципалитета, в границах которого расположен выставленный на торги РПУ. По мнению апелляционного суда, конкурсная комиссия не вникала в эту разницу, а ограничилась лишь констатацией факта, что в пользовании победителя находятся РПУ на территории соседних муниципалитетов.

Fishnews