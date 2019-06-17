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Мировое потребление рыбы на душу населения превышает 20 кг в год. Фото ФАО ООН

ФАО видит большие перспективы у аквакультуры Центральной Азии

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО ООН) призывает страны Центральной Азии активнее использовать пруды для выращивания рыбы. Эксперты провели специальный семинар для представителей государств региона.

Мировое потребление рыбы на душу населения превышает 20 кг в год, но в Центральной Азии этот показатель составляет лишь 2 кг. Сейчас промышленное рыболовство во внутренних водоемах региона восстанавливается после серьезного спада производства в 1990-х гг.

В Бишкеке прошел семинар для стран Центральной Азии и Кавказа по совершенствованию рыбного хозяйства и развитию аквакультуры. Мероприятие состоялось под эгидой Региональной комиссии ФАО по рыболовству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (КАКФиш, CACFish). Планируется, что рыба станет полезным дополнением к продовольственной корзине местных жителей. К тому же государства Центральной Азии удобно расположены между динамичными рынками Азии и Европы, поэтому организация видит там большие возможности для рыбоводства, обратили внимание в ФАО.

В семинаре участвовали представители пяти стран - членов КАКФиш и пяти стран-наблюдателей. Они обсуждали критерии отбора нужных видов рыбы, основные методы совершенствования аквакультуры, пополнение запасов, восстановление популяций осетровых, рассказали Fishnews в пресс-службе ФАО.

Кроме того, в июне запущен проект по оказанию рыбоводам и органам власти региона консультативной помощи. Информационную поддержку оказывают в вопросах развития производства корма.

«Многие страны Центральной Азии имеют богатые внутренние водные ресурсы, а именно реки и озера, которые подходят для пресноводной аквакультуры, – отметил специалист ФАО по аквакультуре Атилла Оздемир. – Однако из-за распада колхозов в настоящее время в этом регионе наблюдается низкое производство рыбы».

Fishnews

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