24 октября 2019 года

Переработчиков браконьерского трепанга взяли в Большом Камне

В городе Большой Камень Приморского края пограничники нашли незаконный цех по переработке трепанга. Изъято более 300 кг живого и сушеного «морского огурца», предназначавшегося для продажи в Китай.

Производство в арендованном гараже организовали местный житель и иностранный гражданин, сообщили Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

По информации правоохранителей, в многочисленной таре в антисанитарных условиях находилось более 270 кг трепанга (в основном живого). Всех живых особей правоохранители выпустили.

Кроме того, пограничники насчитали на стеллажах цеха свыше 6,5 тыс. сушеных «морских огурцов» общим весом 26 кг. Еще более 4 кг сушеных морепродуктов нашли в автомобиле и по месту жительства большекаменца. При этом часть готовой продукции предназначалась для конкретных покупателей, отметили в пресс-группе.

Рыночная стоимость изъятого может составлять 1,5 млн рублей. Задержанные признались, что скупали биоресурсы у местных жителей для заготовки и продажи гостям из Китая.

Возбуждены административные дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, исключительной экономзоне РФ или открытом море»).

Fishnews