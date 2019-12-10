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Арбитражы разбирают тяжбу между рыбоводом и предприятием, сбрасывающим сточные воды

Бремя поиска доказательств лежит на загрязнителе

Если в загрязненной реке у аквафермера погибла рыба, то доказать свою невиновность должен загрязнитель. К такому выводу пришел арбитраж в тяжбе между рыбоводом и предприятием, сбрасывавшим стоки.

Массовые заморы объектов аквакультуры – толстолобика, карпа, амура и других видов – произошли в 2018 г. в Краснодарском крае. В общей сложности погибло более 13 тонн рыбы стоимостью почти 2 млн рублей. Исследования воды выявили превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по ряду химических веществ. Аквафермер обратился в арбитраж, требуя возмещения убытков от консервного завода, сбрасывавшего в водоем стоки, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы дела.

В подтверждение вины предприятия рыбовод представил акты о выпусках и гибели гидробионтов, результаты исследований и ветеринарное заключение о том, что превышение ПДК этих веществ может привести к гибели рыбы. Представитель завода в ответ заявил, что предприятие действительно осуществляет сброс очищенных сточных вод, но делает это на законных основаниях, а ПДК по спорным веществам в водоеме не превышены.

Арбитражи первой и апелляционной инстанций отказали аквафермеру в удовлетворении иска, сочтя, что причинно-следственная связь между сбросами сточных вод и гибелью рыбы не доказана.

Однако суд кассационной инстанции отменил эти решения и направил дело на новое рассмотрение в суде первой инстанции. В постановлении кассационного суда указано, что утверждение о непревышении ПДК в водоеме противоречит материалам дела. В такой ситуации не истец должен доказывать виновность предприятия, а наоборот, ответчик – свою невиновность.

«Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 12 постановления пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ», отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ). По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ). Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное», – указал суд кассационной инстанции.

Fishnews

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