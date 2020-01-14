14 января 2020 года

Дальние острова Индонезии ждут японских инвестиций

Япония и Индонезия договорились усилить сотрудничество по развитию рыболовной инфраструктуры на островах Натуна. Стороны также намерены совместно отстаивать суверенитет республики над этой частью Южно-Китайского моря.

В декабре 2019 г. рыболовный флот и суда береговой охраны Китая вторглись в акваторию островов Натуна (Бунгуран), пишет The Mainichi. Это часть индонезийской исключительной экономической зоны, которую КНР считает своей, сообщает корреспондент Fishnews. По информации японского издания, в ответ Индонезия направила на патрулирование района шесть военно-морских и шесть воздушных судов.

Президент Индонезии Джоко Видодо 10 января попросил Японию инвестировать в энергетику, туризм и рыболовство на островах Натуна. О развитии сотрудничества министры иностранных дел Ретно Марсуди и Тосимицу Мотеги договорились на встрече в Джакарте, отмечает международное издание CNA.

Рыболовная инфраструктура на островах представлена Натунским объединенным морским и рыболовным центром, запущенным в конце прошлого года. Япония обещала оказать поддержку в ходе второго этапа развития предприятия, который должен начаться в феврале.

Предполагаемое экономическое сотрудничество также включает возможность развития добычи тунца и других видов рыбы на других удаленных индонезийских островах. Уловы планируется экспортировать в Японию, пишет The Mainichi.

Тосимицу Мотеги подтвердил намерение Токио тесно сотрудничать с Джакартой по вопросу статуса акваторий Южно-Китайского моря. Министр заявил, что уже в этом месяце Япония начнет предоставлять техническую поддержку индонезийской береговой охране. Кроме того, стороны намерены в 2020 г. провести совещания в формате «2+2» с участием глав МИД и министерств обороны.

Fishnews