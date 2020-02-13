13 февраля 2020 года

В «прибрежке» Южной Кореи печальная тенденция

Республика Корея занимает первое место в мире по потреблению рыбы и морепродуктов, отмечают аналитики ФАО. В то же время, по данным национальной статистики, в прошлом году южнокорейские уловы в прибрежных водах страны снова сократились.

Есть рыбы стали больше…

Цифры из доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) «Состояние мирового рыболовства и аквакультуры» приводит издание ChosunBiz. Согласно опубликованным данным, потребление рыбы и морепродуктов на душу населения в Южной Корее в 2013-2015 гг. составило 58,4 кг в год (на 60% больше, чем в 2000 г.). Показатель Норвегии за тот же период – 53,3 кг, Японии – 50,2 кг, Китая – 39,5 кг, Соединенных Штатов – 23,7 кг, ЕС – 22 кг.

…а ловить меньше

По информации национального статистического управления, южнокорейский вылов у берегов страны в прошлом году сократился на 9,7% к уровню 2018 г. – до 914 тыс. тонн. Это ниже и показателя 2017 г. (926 тыс. тонн).

В основном «прибрежники» добывали анчоуса (172 тыс. тонн), скумбрию (52 тыс. тонн), рыбу-саблю и ставриду (по 43 тыс. тонн), мелкопятнистую макрель (38 тыс. тонн) и малого желтого горбыля (26 тыс. тонн), сообщает корреспондент Fishnews. Ведомство отмечает, что сильнее всего уменьшились уловы скумбрии, анчоуса и рыбы-сабли.

С сокращением объемов добычи снизилась и выручка прибрежного рыболовства – до примерно 3,357 млрд долларов (-4,3%).

По словам министра морских дел и рыболовства Чо Иль Хвана, «прибрежка» продолжает испытывать трудности из-за изменений климата и уменьшения запасов. Для восстановления ресурсов министерство намерено продолжить ужесточать режим наделения квотами, сокращать количество промыслового флота и бороться с браконьерством.

Fishnews