25 февраля 2020 года

Южная Корея сообщила об увеличении российских квот

Рыбаки Южной Кореи в этом году смогут освоить в исключительной экономзоне России 46,7 тыс. тонн биоресурсов, отмечает Министерство морских дел и рыболовства республики. По его данным, квоты на 10% превышают прошлогодние и являются самыми большими за последние 5 лет.

Объемы распределили на 29-й сессии российско-корейской комиссии по рыбному хозяйству в режиме видеоконференции. В 2020 г. суда Южной Кореи смогут добыть в водах РФ 28,8 тыс. тонн минтая, 4,88 тыс. тонн трески, 7,5 тыс. тонн сайры, 4,7 тыс. тонн кальмара и еще 829 тонн других видов рыб, пишет профильное министерство республики.

Ведомство отмечает, что значительнее всего – на 20% – выросла квота минтая. Это должно не только увеличить доходы рыбаков, но и помочь перерабатывающим предприятиям, испытывающим трудности с сырьем.

Также министерство подчеркивает: несмотря на рост мировых цен на рыбу и морепродукты, плата за промысел в российских водах осталась на прошлогоднем уровне. В пресс-релизе на сайте ведомства говорится, что российская сторона поднимала вопрос об увеличении расценок, сообщает корреспондент Fishnews. Однако, в том числе в связи с празднованием в этом году 30-летия дипломатических отношений между странами, по итогам переговоров решили оставить стоимость квот прежней.

Изменен период добычи кальмара в российской ИЭЗ, сезон сдвинули на месяц: теперь южнокорейские рыбаки смогут ловить этого моллюска с 1 июня по 30 ноября. Кроме того, плату за промысел сайры теперь нужно будет направить до сентября.

По информации южнокорейского министерства, флот республики начнет заходить в российские воды уже в мае. Всего право на лов в акватории РФ получили 86 корейских судов: 3 из них будут добывать минтая, 2 – треску, 11 – сайру и 70 – кальмара.

Fishnews