02 ноября 2020 года

Нескучная история

Насколько долгий и увлекательный путь прошла рыбохозяйственная наука на Дальнем Востоке, корреспондент Fishnews смог убедиться, посетив обновленный Морской музей ТИНРО.

В этом году Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО), а вместе с ним и вся рыбохозяйственная наука Дальнего Востока отметили 95-летие. Официальные мероприятия, посвященные юбилею, пришлось перенести на месяц – 21 октября в правительстве Приморского края состоялось торжественное собрание с участием руководства отрасли и краевых властей. Однако лучше любых слов о роли института и масштабах его работы рассказывает сама история.

На первом этаже основного здания института на улице Шевченко, 4 в этом году открылись новые залы музейного комплекса. На небольшой площади ученым удалось воссоздать дно тропического моря и полоску дикого побережья северных морей с его типичными обитателями. Здесь же в витринах наиболее интересные представители морской фауны – некоторым экспонатам уже более 60 лет.

Но еще интереснее оказалось окунуться в историю института: по обновленным залам этой части музея нас провела сотрудник библиотеки ТИНРО – ведущий специалист Елена Китаева.

Переступая порог первого тематического зала, мы попадаем в 20-е годы прошлого века – в самое начало истории института, которое было заложено в 1925 г. с образованием на мысе Басаргина Тихоокеанской научно-промысловой станции (ТОНС). Вот портрет основателя ТОНС и ее директора – профессора Константина Михайловича Дерюгина. На тот момент он уже имел успешный опыт организации и открытия научно-промысловой станции на Белом море, в Мурманске, – ныне Полярного филиала ВНИРО (ПИНРО). Теперь такую работу предстояло проделать и на берегу Японского моря.

На начальном этапе серьезно сдерживало работу приморских ученых отсутствие собственного флота. Первое судно появилось только в 1929 г., уже при втором директоре ТОНС Александре Николаевиче Державине. Это была парусно-мотороная шхуна «Россинантэ», купленная в Америке и дошедшая своим ходом во Владивосток.

Хранят архивы ТИНРО и рукописи ученых тех лет, документы, различные периодические издания ТОНС. Тоненькие книжицы карманного формата – инструкции по охлаждению, транспортировке, посолу рыбы, изготовлению консервов – широко использовались технологами на рыбозаводах, в рыболовецких артелях по всему региону.

Безусловно, история института – это еще и титанический труд первопроходцев. Прежде всего, была задача охватить огромную по протяженности береговую линию дальневосточных регионов и сами моря. Поэтому параллельно с ТОНС организовывались отделения на Сахалине, Камчатке, в Магадане и, конечно же, на Амуре – в Хабаровске. В это же время (в 1934 г.), станция получает привычное современникам название – Тихоокеанский институт рыбного хозяйства и океанографии.

Ученым приходилось решать не только вопросы организационного характера. «В регионе элементарно не было соли: ее в те годы покупали за золото в Японии и Китае. Ученым необходимо было решать и эту проблему, ведь с ней напрямую был связан вопрос, актуальный и в наши дни, – доставка рыбы с Дальнего Востока в центральный регион», – отметила Елена Китаева. В ТОНС эти работы были поручены Борису Петровичу Пентегову. В музее ТИНРО хранится работа профессора «Поваренная соль из морской воды в условиях Приморья», но на практике построить завод по опреснению морской воды не было возможности. Именно из-за этого Борис Петрович и пострадал в годы репрессий.

История хранит имена и других сотрудников института, пострадавших в суровые 30-е годы. Очень много ученых тогда покинуло Дальний Восток. А затем пришла Великая Отечественная война… За четыре года из института было призвано 39 человек, в том числе 17 научных сотрудников. Семь из них с фронта не вернулись.

В годы войны исследования в морях прекратились, но институт занимался решением важных задач – фронту требовались консервы, концентраты, медикаменты. Ученые разрабатывали рецептуры и технологии переработки водорослей для производства йода. Незаменимым источником витаминов был жир морского зверя. Оперативно требовалось заменить на промысле сардину-иваси, которая к 1940-м годам ушла из наших морей.

После войны отраслевая наука смогла возобновить полноценные исследования в Тихом океане. Экскурсия по истории института продолжается в зале южных морей, поскольку с 1968 по 1984 гг. российские суда начали активно осваивать эти районы, спускаясь до Антарктиды. Больше трети карты Мирового океана, занимающей целую стену в зале музея, испещрено отметками о местах работы ученых и экспедиционных задачах прошлых лет. На этом фоне рассказ о современных маршрутах дальневосточного научного флота, ограниченного Японским, Охотским, Беринговым и Чукотским морями, невольно вызывает сожаление.

Переходим в 80-е годы, когда на помощь ученым пришел технический прогресс. Здесь же, среди «динозавров» электроники, можно увидеть и настоящие кости млекопитающего, которого сегодня уже не встретишь в природе, – это череп морской коровы (Стеллеровой коровы). А вот витрина с пирамидой жестяных банок – это продукция и разработки ТИНРО 1940-1980-х годов, которые внедрялись на рыбозаводах Дальнего Востока.

Не могли мы пройти мимо еще одной гордости Морского музея ТИНРО – гигантского экспоната, расположившегося рядом с экспозициями, которые рассказывают об исследованиях северных морей. Это фрагмент челюсти кита. По словам Елены Китаевой, в интернете можно прочитать, что такая редкая кость хранится лишь в ПИНРО – нижнюю челюсть синего кита еще называют одной из достопримечательностей Мурманска. Но оказывается, что и дальневосточным ученым повезло в свое время поднять из моря столько редкий «улов».

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