Новости
Главное здание Тихоокеанской научно-промысловой станции на мысе Басаргина: здесь в 1925 г. началась история ТИНРО

Нескучная история

Насколько долгий и увлекательный путь прошла рыбохозяйственная наука на Дальнем Востоке, корреспондент Fishnews смог убедиться, посетив обновленный Морской музей ТИНРО.

В этом году Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО), а вместе с ним и вся рыбохозяйственная наука Дальнего Востока отметили 95-летие. Официальные мероприятия, посвященные юбилею, пришлось перенести на месяц – 21 октября в правительстве Приморского края состоялось торжественное собрание с участием руководства отрасли и краевых властей. Однако лучше любых слов о роли института и масштабах его работы рассказывает сама история.

На первом этаже основного здания института на улице Шевченко, 4 в этом году открылись новые залы музейного комплекса. На небольшой площади ученым удалось воссоздать дно тропического моря и полоску дикого побережья северных морей с его типичными обитателями. Здесь же в витринах наиболее интересные представители морской фауны – некоторым экспонатам уже более 60 лет.

Но еще интереснее оказалось окунуться в историю института: по обновленным залам этой части музея нас провела сотрудник библиотеки ТИНРО – ведущий специалист Елена Китаева.

Переступая порог первого тематического зала, мы попадаем в 20-е годы прошлого века – в самое начало истории института, которое было заложено в 1925 г. с образованием на мысе Басаргина Тихоокеанской научно-промысловой станции (ТОНС). Вот портрет основателя ТОНС и ее директора – профессора Константина Михайловича Дерюгина. На тот момент он уже имел успешный опыт организации и открытия научно-промысловой станции на Белом море, в Мурманске, – ныне Полярного филиала ВНИРО (ПИНРО). Теперь такую работу предстояло проделать и на берегу Японского моря.

На начальном этапе серьезно сдерживало работу приморских ученых отсутствие собственного флота. Первое судно появилось только в 1929 г., уже при втором директоре ТОНС Александре Николаевиче Державине. Это была парусно-мотороная шхуна «Россинантэ», купленная в Америке и дошедшая своим ходом во Владивосток.

Хранят архивы ТИНРО и рукописи ученых тех лет, документы, различные периодические издания ТОНС. Тоненькие книжицы карманного формата – инструкции по охлаждению, транспортировке, посолу рыбы, изготовлению консервов – широко использовались технологами на рыбозаводах, в рыболовецких артелях по всему региону.

Безусловно, история института – это еще и титанический труд первопроходцев. Прежде всего, была задача охватить огромную по протяженности береговую линию дальневосточных регионов и сами моря. Поэтому параллельно с ТОНС организовывались отделения на Сахалине, Камчатке, в Магадане и, конечно же, на Амуре – в Хабаровске. В это же время (в 1934 г.), станция получает привычное современникам название – Тихоокеанский институт рыбного хозяйства и океанографии.

Ученым приходилось решать не только вопросы организационного характера. «В регионе элементарно не было соли: ее в те годы покупали за золото в Японии и Китае. Ученым необходимо было решать и эту проблему, ведь с ней напрямую был связан вопрос, актуальный и в наши дни, – доставка рыбы с Дальнего Востока в центральный регион», – отметила Елена Китаева. В ТОНС эти работы были поручены Борису Петровичу Пентегову. В музее ТИНРО хранится работа профессора «Поваренная соль из морской воды в условиях Приморья», но на практике построить завод по опреснению морской воды не было возможности. Именно из-за этого Борис Петрович и пострадал в годы репрессий.

История хранит имена и других сотрудников института, пострадавших в суровые 30-е годы. Очень много ученых тогда покинуло Дальний Восток. А затем пришла Великая Отечественная война… За четыре года из института было призвано 39 человек, в том числе 17 научных сотрудников. Семь из них с фронта не вернулись.

В годы войны исследования в морях прекратились, но институт занимался решением важных задач – фронту требовались консервы, концентраты, медикаменты. Ученые разрабатывали рецептуры и технологии переработки водорослей для производства йода. Незаменимым источником витаминов был жир морского зверя. Оперативно требовалось заменить на промысле сардину-иваси, которая к 1940-м годам ушла из наших морей.

После войны отраслевая наука смогла возобновить полноценные исследования в Тихом океане. Экскурсия по истории института продолжается в зале южных морей, поскольку с 1968 по 1984 гг. российские суда начали активно осваивать эти районы, спускаясь до Антарктиды. Больше трети карты Мирового океана, занимающей целую стену в зале музея, испещрено отметками о местах работы ученых и экспедиционных задачах прошлых лет. На этом фоне рассказ о современных маршрутах дальневосточного научного флота, ограниченного Японским, Охотским, Беринговым и Чукотским морями, невольно вызывает сожаление.

Переходим в 80-е годы, когда на помощь ученым пришел технический прогресс. Здесь же, среди «динозавров» электроники, можно увидеть и настоящие кости млекопитающего, которого сегодня уже не встретишь в природе, – это череп морской коровы (Стеллеровой коровы). А вот витрина с пирамидой жестяных банок – это продукция и разработки ТИНРО 1940-1980-х годов, которые внедрялись на рыбозаводах Дальнего Востока.

Не могли мы пройти мимо еще одной гордости Морского музея ТИНРО – гигантского экспоната, расположившегося рядом с экспозициями, которые рассказывают об исследованиях северных морей. Это фрагмент челюсти кита. По словам Елены Китаевой, в интернете можно прочитать, что такая редкая кость хранится лишь в ПИНРО – нижнюю челюсть синего кита еще называют одной из достопримечательностей Мурманска. Но оказывается, что и дальневосточным ученым повезло в свое время поднять из моря столько редкий «улов».

Текст полностью читайте в рубрике «События» на сайте Fishnews.

  • Главное здание Тихоокеанской научно-промысловой станции на мысе Басаргина: здесь в 1925 г. началась история ТИНРО
  • Основатель ТОНС и ее первый директор – профессор Константин Михайлович ДЕРЮГИН (1925 г.)
  • Инструкции по охлаждению, транспортировке, посолу рыбы, изготовлению консервов выпускались технологическим отделом ТОНС в карманном формате
  • За годы Великой Отечественной войны из института было призвано 39 человек, в том числе 17 научных сотрудников. Семь из них не вернулись с фронта
  • В зале южных морей музея представлена история рыбохозяйственной науки 1968 – 1984 гг., когда российские суда начали активно осваивать эти районы, спускаясь до Антарктиды
  • Для будущих поколений в музее сохранили и технологические приборы, которые были на каждом рабочем столе ученого, – счеты, первые калькуляторы и др.
  • Витрина с пирамидой жестяных банок – это продукция и разработки ТИНРО 1940-1980-х годов
  • Фрагмент челюсти кита – еще один уникальный экспонат Морского музея ТИНРО
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: владивостокдальний востоккамчаткакитаймурманскправительствосахалиняпония
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

    Глава Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    С отраслью связываем особые надежды

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    Генеральная линия закручивается в спираль

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

    Яна ЯШИНА

    Закрытых границ для общения не существует

    Все материалы

    Интервью

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

    Андрей АНУФРИЕВ

    Отрасль началась с рыболовецких колхозов

    Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

    Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

    Павел КЛИМЕНКО

    Повысить производительность «морозки» на судне? Можем!

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Активно подключаемся к глобальным вопросам

    Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

    Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

    Александр САЙФУЛИН

    Рыбаки вновь отказываются идти на торги по глубоководным крабам

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

    Андрей АНУФРИЕВ

    Закон уравнял условия для рыбаков внутри бассейна

    К.т.н. доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Технологического факультета Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Игорь КИМ

    Доцент кафедры технологического факультета РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязев

    Игорь КИМ

    Рыбопереработка требует современных технологов

    Все материалы

    Крупным планом

    Линия по разделыванию рыбы на «тушку» барабанного типа (Peruza)

    Marique: новое имя – проверенные технологии

    Добыча лосося в Хабаровском крае в 2020 г. Фото предоставлено Степаном Шишманом

    Что произошло с лососем

    Рыбопромышленники Приморья вкладываются в развитие береговой переработки. Фото пресс-службы ГК «Доброфлот»

    Инвестиции вопреки

    Государство в последние годы явно демонстрирует, что не намерено оставлять Северо-Курильск на Парамушире

    Неоставленный остров

    Все материалы

    События

    Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

    Нескучная история

    В Приморье встретили первый краболов отечественной постройки - судно «Русь» компании «Антей»

    Приморье встретило «Русь»

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.