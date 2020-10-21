21 октября 2020 года

Обновленный морской музей ТИНРО принял первых гостей

Символическую ленточку на входе в новые залы с морскими экспозициями Музея истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке перерезал замминистра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В Тихоокеанском филиале ВНИРО (ТИНРО) во Владивостоке официально открылись новые залы музейного комплекса. На первом этаже основного здания института на улице Шевченко, 4, теперь можно познакомиться с экспонатами морских экспозиций: редкими представителями южных морей и обитателями Охотского, Берингова и Японского морей, знакомыми многим дальневосточникам.

Все экспонаты в разные годы были собраны сотрудниками института в экспедициях по разных уголкам Мирового океана. Как отметил заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Байталюк, коллеги из Приморского океанариума уже назвали представленную здесь экспозиционную схему одной из лучших.

На небольшой площади ученым удалось воссоздать дно тропического моря и полоску дикого побережья северных морей с его типичными обитателями. Здесь же в витринах представлены наиболее интересные представители морской фауны - в форме чучел и фиксированных образцов. Некоторым экспонатам уже более 60 лет.

Гордость обновленной морской экспозиции музея ТИНРО – звуковое сопровождение. По словам Алексея Байталюка, с начала года сотрудники института, находившиеся в экспедициях в дальневосточных морях, получили особое задание – записать на диктофон звуки дикой природы. Теперь в залах музея можно услышать настоящий «прибой у Восточного Сахалина» или «крик моржей». Коллекцию планируется пополнять и дальше: только такой живой звук способен отразить красоту и глубину звучания реально существующих мест Дальнего Востока, уверены ученые.

Как сообщает корреспондент Fishnews, обновление получил и Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке, расположившийся в пяти залах на втором этаже здания института. Здесь развернуты экспозиции, отражающие все периоды развития отраслевых исследований в регионе и направления деятельности ТИНРО начиная с 1925 г. Именно тогда, 95 лет назад, профессором Константином Михайловичем Дерюгиным на полуострове Басаргина в окрестностях Владивостоке была основана Тихоокеанская научно-промысловая станция. В витринах музея хранятся редкие документы, образцы продукции, орудия лова и научно-исследовательская техника разных лет. Можно встретить здесь и по-настоящему уникальные экспонаты, например, череп стеллеровой коровы.

В общей сложности музейная коллекция ТИНРО насчитывает более 1000 предметов основного фонда и еще свыше 400 единиц научно-вспомогательного фонда.

Музейный комплекс института открыт для посещения жителями и гостями города, а также играет важную роль в популяризации морской биологии и рыбохозяйственных исследований среди молодежи. Тем более что с прошлого года школьники и студенты получили возможность знакомиться как с историей и экспонатами, так и с современными технологиями для отрасли в новом подразделении ТИНРО – инновационном научно-производственном центре марикультуры на острове Попова.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству высоко оценил не только музейную коллекцию, но и работу по обновлению научных лабораторий, актовых залов и других помещений, которая ведется в здании института.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews