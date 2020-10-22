22 октября 2020 года

Рыбохозяйственная наука Дальнего Востока отметила 95-летие

В администрации Приморского края 21 октября состоялось торжественное собрание, посвященное юбилею Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО).

Отправной точкой, с которой ведет свою историю рыбохозяйственная наука на Дальнем Востоке, считается открытие 26 сентября 1925 г. во Владивостоке Тихоокеанской научно-промысловой станции (ТОНС). Привычное современникам название – Тихоокеанский институт рыбного хозяйства и океанографии – появилось уже в 1934 г., параллельно с созданием отделений ТИНРО на Камчатке, Сахалине, в Хабаровске и Магадане.

История института неразрывно связана с историей страны. Коснулись ТИНРО и репрессии 1930-х гг., когда институт лишился нескольких талантливых ученых – впоследствии они были реабилитированы. В годы Великой Отечественной войны на нужды обороны был передан весь имеющийся у ТИНРО флот, в армию ушли практически все ведущие специалисты – 39 человек.

Усилия ученых в послевоенные годы позволили переместить центр российского промысла с Каспийского, Азовского и Черного морей на Дальний Восток. С тех пор регион закрепил за собой звание «рыбного края», а ТИНРО развился в самую крупную в стране отраслевую научную структуру, сыграв важную роль в укреплении авторитета российской рыбохозяйственной науки в том числе за рубежом.

В этом году официальные мероприятия, приуроченные к 95-летию ныне уже Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), были перенесены на месяц. Как сообщает корреспондент Fishnews, 20 октября в основном здании института состоялось официальное открытие новых залов музейного комплекса ТИНРО, в котором принял участие замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. А 21 октября в администрации Приморского края состоялось торжественное собрание, посвященное юбилею института.

Ученых и сотрудников ТИНРО поздравили представители Федерального агентства по рыболовству, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, рыбопромышленных ассоциаций и компаний, научных и образовательных организаций, а также правительства края, законодательного собрания Приморья.

«За прошедшие 95 лет институт прошел мощную трансформацию и сформировался в крупнейшую организацию рыбохозяйственной науки в России, – отметил в своей речи Илья Шестаков. – Этот путь был пройден вместе со страной и всеми изменениями, которые происходили в экономической и социальной сферах. За все это время Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО» не потерял своего потенциала, значения и значимости, сохраняя главное – готовность помогать рыбакам, внедряя лучшие разработки методы и методики».

Глава отрасли подчеркнул «высочайший уровень компетенции, знаний, научной интуиции, ответственности», которые позволили вывести уровень вылова в Дальневосточном бассейне до нескольких миллионов тонн. По его словам, за последнее десятилетие благодаря принимаемым мерам регулирования, порой очень жестким, удалось не допустить подрыва ресурсов. «Сегодня Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО» является важнейшей системообразующей составляющей российской рыбохозяйственной науки и объединенного ВНИРО и представляет из себя самым крупный в мире отраслевой рыбохозяйственный институт», – заявил руководитель Росрыболовства.

Председатель правительства Приморского края Вера Щербина зачитала поздравление от губернатора Приморья Олега Кожемяко и поблагодарила сотрудников Тихоокеанского филиала ВНИРО за заслуги в развитии рыбной промышленности Приморья и Дальнего Востока.

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