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Белух (на фото) хотят убрать из океанариумов. Фото Premier.gov.ru

Косаток и белух хотят убрать из океанариумов

В Госдуму внесен законопроект о запрете использования дельфинов, косаток и белух в культурно-зрелищных целях «в связи с невозможностью создания удовлетворительных условий» для содержания животных.

Депутаты заксобрания Ленинградской области направили в Госдуму законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об ответственном обращении с животными» и отдельные законодательные акты РФ. Он предполагает наделение правительства полномочиями по утверждению перечня животных, запрещенных к использованию в культурно-зрелищных целях в связи с невозможностью создания удовлетворительных условий для их содержания.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в этот список предложено включить косатку (Orcinus orca), белуху (Delphinapterus leucas), афалину (Tursiops truncatus), гринду (Globicephala macrorhynchus) и тихоокеанского белобокого дельфина (Lagenorhynchus obliquidens).

По мнению авторов инициативы, в России существует общественный запрос на запрет на вылов и дальнейшее содержание в неволе китообразных для развлекательных целей. Содержание таких крупных, социальных и интеллектуальных животных в неволе ради развлечения публики и получения прибыли нарушает моральные и этические нормы и не способствует «поднятию уровня культуры и просвещения у населения», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом морские млекопитающие, уже приобретенные океанариумами и другими организациями, подлежат возвращению в естественную среду обитания. Если такой возврат невозможен, животные должны оставаться на содержании их владельцев вплоть до смерти.

При этом на законопроект поступило отрицательное заключение правительства.

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