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Научный улов акул. Фото пресс-службы ТИНРО

Наука обращает внимание рыбаков на перспективные объекты

Российские ученые провели масштабный анализ макрофауны Чукотского, Берингова, Охотского и Японского морей и северной части Тихого океана. В отечественный промысел можно дополнительно включить более 500 видов, считают в Томском государственном университете.

Результаты исследований опубликованы в высокорейтинговом журнале (Q1) Environmental Reviews. По итогам проделанной работы составлен список, в который вошли более 1500 видов. 33% из них не считаются в России промысловыми, но потенциально такими являются, отмечают специалисты. По мнению ученых, добыча этих видов могла бы не только разнообразить российский рынок, но и существенно усилить экспортный потенциал РФ

«Были использованы данные по составу траловых уловов Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), – рассказывает один из авторов статьи, сотрудник Института океанологии РАН, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Биологического института ТГУ Алексей Орлов. – Всего проанализировано 459 научных съемок исследовательских судов (на глубинах от 5 м до 2200 м) в период с 1977 по 2014 годы. Область исследования составила свыше 25 миллионов квадратных километров. В чек-лист вошел 1541 вид, для каждого указаны сведения по выходу продукции и коммерческая стоимость».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Томского государственного университета, почти 20% видов в траловых уловах не имели промысловой ценности, около 50% были дешевыми или очень дешевыми. Только 3,3% видов являются дорогими и очень дорогими, их количество в уловах увеличивается с севера на юг.

Около 500 видов – неэксплуатируемые ресурсы. Преимущественно это мелкая рыба и беспозвоночные: двустворчатые и брюхоногие моллюски, морские черви, асцидии, медузы и прочее. Их общая биомасса во много раз превышает биомассу используемых сейчас биологических ресурсов, обратили внимание в ТГУ.

«В настоящее время промышленность не проявляет интереса к данным видам по ряду причин, – говорит Алексей Орлов. – Одним из главных факторов является их нетрадиционность для отечественного рынка. Например, скаты, акулы, морские черви, раки-богомолы, асцидии, медузы и другие экзотические для нас представители морской фауны пользуются высоким спросом на азиатских рынках, особенно в Китае. На российских прилавках они вряд ли когда-нибудь появятся, но добывать их с экспортом в Японию, Китай, Корею и другие страны Восточной Азии может оказаться вполне рентабельно».

Другой фактор влияния, по словам ученого, – небольшие объемы вылова, которые отталкивают крупные компании. Но такой промысел может быть рентабелен для небольших организаций и поспособствует развитию мелкого и среднего бизнеса в рыбной отрасли, считает специалист

«Не менее важной причиной, ограничивающей промысел, является отсутствие сведений о наличии свободных, неосваиваемых ресурсов, их технологических свойствах, способах добычи, рыночной стоимости и рынках сбыта, – обратил внимание Алексей Орлов. – Это как раз задача рыбохозяйственной науки – выявить неиспользуемые водные биологические ресурсы (ВБР) и донести до рыбаков необходимую информацию в виде практических рекомендаций. Как раз в этом и состояла основная идея нашей статьи».

В университете отметили: опубликованный список может быть использован не только для эффективного управления биоресурсами, но и для оценки экологического ущерба, причиненного антропогенным воздействием. В том числе загрязнением в процессе добычи углеводородов, авариями ядерных реакторов, браконьерством.

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Fishnews

  • Научный улов акул. Фото пресс-службы ТИНРО
  • Сотрудник Института океанологии РАН, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Биологического института Томского государственного университета Алексей ОРЛОВ. Фото пресс-службы ТГУ
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