03 февраля 2021 года

Россия и США готовы сплотиться против загрязнения морей

РФ и США обновили совместный план по борьбе с загрязнением в Беринговом и Чукотском морях. В WWF России считают эту меру своевременной – в условия резкого роста активности арктического судоходство.

Первоначальный совместный план чрезвычайных мер РФ и США по борьбе с загрязнением в Беринговом и Чукотском морях был подписан 11 мая 1989 г. в связи с крупной аварией нефтяного танкера у берегов Аляски. Новую версию документа поддержали Морспасслужба РФ и Береговая охрана США.

В числе важных обновлений документа – пункт о планировании и готовности в части реагирования на ЧС, сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России. Помимо прочего это подразумевает проведение двусторонних полномасштабных учений по ликвидации нефтеразливов. Такая мера видится экспертам фонда особенно значимой, так как интенсивность судоходства в зоне Берингова пролива стремительно возрастает.

«В последние годы наблюдается резкий рост арктического судоходства, особенно в российском секторе, – подчеркнул руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников. – Мы стали свидетелями ранних проходов танкеров через Берингов пролив в сложных ледовых условиях. Для экономического развития это хорошо, но важно при этом купировать возрастающие экологические риски, в том числе и в связи с аварийными ситуациями. WWF приветствует подписание обновленного плана и надеется, что в рамках него в ближайшие годы стороны согласуют и проведут совместные полномасштабные учения по ликвидации нефтеразливов в зоне Берингова пролива. Опыт проведения таких трансграничных учений у нашей страны есть, Морспасслужба регулярно проводит такие мероприятия вместе с береговыми службами наших европейских стран – соседей на Балтийском и в Баренцевом морях».

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