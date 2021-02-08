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Капитаны российских портов смогут отказывать в заходе судам, уличенным в браконьерстве

Россия готовит механизмы для реализации антибраконьерского соглашения

Минсельхоз разработал поправки, которые позволят капитанам российских портов отказывать в заходе судам, уличенным в браконьерстве. Это необходимо для реализации соглашения о мерах государства порта.

В декабре Россия ратифицировала международное Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН-промысла).

Для реализации этого документа необходимы изменения национального законодательства. Проект таких поправок и подготовил Минсельхоз России, сообщает корреспондент Fishnews.

В Кодексе торгового мореплавания планируется предусмотреть, что капитан морского порта может отказать в заходе судну, которое попалось на незаконном промысле или связанной с ним деятельности.

Такой запрет будет распространяться на флот, который был уличен в ННН-промысле и включен в специальный список. Перечень будет вести федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства в порядке, установленном правительством.

Оно же должно будет составить перечень морских портов, в которые иностранные суда обязаны запрашивать заход в соответствии с соглашением о мерах государства порта.

В закон о морских портах предложено включить новый пункт об инспектировании иностранных судов в соответствии с соглашением о мерах государства порта. Проводить такие проверки будет пограничная служба.

В законе о морских портах и законе о внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ также планируется предусмотреть возможность отказа в заходе иностранным судам, уличенным в нелегальном промысле.

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