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Президент Владимир ПУТИН подписал закон о ратификации соглашения о мерах государства порта по противодействию браконьерству. Фото пресс-службы Кремля

Россия присоединилась к глобальному антибраконьерскому соглашению

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о мерах государства порта по противодействию браконьерству. Таким образом, Россия присоединилась к странам, которые могут отказать в заходе в порт судам, уличенным в незаконном промысле.

Федеральный закон «О ратификации Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН-промысла) был принят Госдумой 17 ноября и одобрен Советом Федерации 2 декабря.

Соглашение было утверждено ФАО ООН в ноябре 2009 . и вступило в силу 5 июня 2016 г. Россия подписала документ 29 апреля 2010 г., но ратифицировала его только десять лет спустя. Участниками соглашения уже являются более 70 стран, включая США, Японию и Европейский союз.

Целью соглашения является предотвращение, сдерживание и ликвидация незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла для обеспечения долгосрочного сохранения и устойчивого использования живых морских ресурсов и морских экосистем, сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля.

Страны - участницы соглашения обязаны ввести в своих портах ряд мер для предотвращения выгрузки незаконно добытых уловов и обмениваться информацией о судах, связанных с ННН-промыслом. Соглашение устанавливает минимальные требования, которое государство вправе применять при заходе в порты иностранных судов и их инспектировании. Судам, подозреваемым в причастности к ННН-промыслу, может быть запрещено обслуживание в порту и выгрузка улова.

Ратификация соглашения потребует внести изменения в закон о внутренних морских водах и Кодекс торгового мореплавания РФ: сейчас капитан российского морского порта не может отказать в заходе иностранному судну, даже если оно подозревается в браконьерстве. Скорректирован будет и закон о морских портах – в части инспектирования зарубежного флота.

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