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Путассу размером 22-26 см в уловах были представлены незначительно. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Уловы северной путассу проанализировали ученые

Российский научный наблюдатель завершил работу на промысле путассу в Северо-Восточной Атлантике. Отмечено, что структура уловов может свидетельствовать о слабом пополнении нерестового запаса в 2021 г.

Специалист Атлантического филиала ВНИРО (АтлантНИРО) Андрей Бандуров проводил наблюдения на борту супертраулера «Куршская коса». Судно работало в открытой части Атлантического океана западнее Британских островов. Сюда на нерест выходит скоплениями северная путассу - один из основных объектов российского промысла в этом регионе.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, мониторинг велся с 5 февраля по 28 марта. Промысловая обстановкабыла в целом благоприятной и характерной для последних лет. Обработано 26 тралений, промерено около 8 тыс. рыб, проанализировано 2,6 тыс. особей, у 600 путассу взяты отолиты для определения возраста.

Наблюдения показали, что основу уловов составляла путассу длиной 28-32 см урожайных поколений 2014-2016 гг. В филиале отметили, что рыбаки эксплуатируют эти запасы уже несколько лет.

Более мелкие особи длиной 22-26 см были представлены незначительно. Это может свидетельствовать о слабом пополнении нерестового запаса в 2021 г., подчеркнули в АтлантНИРО.

По результатам работ будет сделан отчет. Полученные материалы планируется использовать при подготовке к очередному заседанию Рабочей группы ИКЕС по широко распределенным запасам.

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Fishnews

  • Путассу размером 22-26 см в уловах были представлены незначительно. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Научный мониторинг велся на борту супертраулера «Куршская коса». Фото пресс-службы АтлантНИРО
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