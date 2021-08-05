Коронавирус остановил заводы Вьетнама

Вьетнам накрыло новой волной COVID-19. Обычно в это время года страна увеличивает экспорт рыбы и морепродуктов, аквафермеры собирают урожаи. Однако сейчас из-за жестких антиковидных мер, по данным СМИ, остановились 70% перерабатывающих предприятий отрасли.

Наиболее сильно пострадали от очередной вспышки коронавируса южные провинции республики. Это основные производственные и экспортные регионы вьетнамской рыбной отрасли, пишет малайзийский новостной портал The Star Online.

Из-за роста заболеваемости региональные администрации ужесточают меры по сдерживанию распространения инфекции. В их число входит регулярное тестирование водителей грузовиков (в зависимости от провинции — один раз в сутки, в три дня или в неделю). Перерабатывающие предприятия должны обеспечить питание и проживание персонала на своей территории, а также соблюдение социальной дистанции на производстве.

Эти условия оказались под силу только 30% южных компаний по переработке водных биоресурсов, остальным 70% пришлось закрыться, отмечает портал VietNamNet Global со ссылкой на Вьетнамскую ассоциацию производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP).

Но и те заводы, которые смогли соблюдать новые требования, вынуждены работать на 40-50% от своей обычной мощности. Кроме того, на предприятия легли дополнительные издержки по еженедельному тестированию работников на COVID-19.

Как сообщает корреспондент Fishnews, спад производства происходит на фоне прогнозов по росту спроса на вьетнамские рыбу и морепродукты. Их потребление за рубежом увеличивается благодаря активной вакцинации в странах-импортерах, таких как США и государства Евросоюза.

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