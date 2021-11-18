Рыбопромышленники Амура поделятся уловами с КМНС

В Хабаровском крае рыболовецкие компании решили безвозмездно передать свежемороженую продукцию из лосося представителям коренных народов. Таким образом планируется поддержать около 3,4 тыс. человек в местах, где были плохие подходы кеты.

Помощь получат жители Амурского, Нанайского и Хабаровского районов, где по результатам осенней путины вылов составил менее 50% от прогнозируемых объемов. В первую очередь рыбу направят в населенные пункты на территориях компактного проживания коренных народов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Как рассказал зампредседателя регионального правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров, в числе получателей поддержки люди пожилого возраста — 1135 человек, инвалиды — 271 человек, родители, в одиночку воспитывающие детей, — 290 человек, а также многодетные семьи — 1692 человека. Каждому будет выделено по 10 кг рыбы лососевых пород.

«После проведенных переговоров рыбопромышленные предприятия согласились безвозмездно предоставить свежемороженую рыбу для коренных народов. Это четыре крупнейшие ассоциации. Сейчас они просчитывают свои возможности. Если предприятия смогут выделить больше рыбы, то ее распределим дополнительно», — отметил зампред.

По его словам, прорабатываются и другие варианты оказания помощи нуждающимся гражданам, например, их планируют обеспечивать не только лососевыми, но и рыбой других пород.

Сначала рыбу для коренных малочисленных народов предполагается доставить в Хабаровск, первые партии ожидаются 24 ноября. Затем лосось направят в районы. Завершить выдачу кеты населению планируется в первой декаде декабря.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews